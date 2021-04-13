鄰國怕爆！福島核廢水將排海 中韓抗議：遺憾、不負責任
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-13 14:54:22
日本政府今(13日)拍板決定，預計2年後將開始把稀釋過的、目前仍儲存在福島第一核電站的核廢水排入大海，消息一出，不只日本漁業界罵聲一片，連鄰近的中國、南韓也紛紛表達遺憾、不滿，甚至批評日方此舉是不負責任的做法；相反的，美國則力挺日本，聲稱這符合全球公認核安全標準，期待日方繼續協調及分享有關監察核污水排放影響的資訊。
根據中國媒體報導，中國外交部於13日發表聲明，指出福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，國際原子能機構專家組的評估報告也明確指出，如果福島核廢水排入海洋，將對周邊國家的海洋環境、公眾健康都造成影響，即使日本政府聲稱會將廢水經過處理再排入，水中也仍含有其他放射性核素，需進一步凈化。
中國並質疑，日方在未窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，就單方面決定要以排入海洋的方式處理核廢水，極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。
中國強調，海洋是人類共同財產，福島核廢水的處置問題，不只是日本自己國內的問題而已，強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，重新審視核廢水該如何處置，在與各利益國家和國際原子能機構充分協商並達成共識前，不得擅自啟動排海；中國跟國際社會也會繼續密切關注事態發展，並保留做出進一步反應的權利。
南韓也在13日上午召開緊急會議，就日本決定將福島核廢水排入海洋的決定深表遺憾，將採取一切可行措施，保護南韓國民的安全，也敦促日本應透明公開福島核廢水的相關處理資訊。
南韓政府也表示，會要求國際社會對日方處理核廢水一事進行科學檢驗，若透過國際檢驗機構或國內監測體系發現問題，不排除向日方提出索賠，以及終止排放的要求。至於是否會就此向國際海洋法庭提起訴訟，則須收集有關資料後，才能做出相關決定。