永豐餘何奕佳難得現身　拚自有品牌9成無添加國際認證

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而永豐餘投控旗下永豐餘生技總經理、也是何壽川女兒何奕佳，今日難得現身，不畏家族接班議題面對媒體，談的是她經營超過15年的永豐餘生技自有品牌「GREEN & SAFE」，從推廣有機飲食到拓展通過國際A.A.Clean Label無添加驗證計畫有成，她顯得神采奕奕。
永豐餘生技總經理何奕佳指出，從有機蔬菜經營開始，到後來有越來越多消費者追求更安全、環保、沒有農殘、友善飼養或是無抗生素的肉品等，甚至連醬料都講求無添加。再加上她自己也是職業婦女，感受到職業婦女的辛苦，想要給孩子快速、安全又美味的餐點，因此隨後開發乾貨、調理包、果乾等。
如今GREEN & SAFE至2021年3月，已有超過77%自有品牌、共235支通過A.A.Clean Label無添加驗證。何奕佳強調，品牌這項無添加驗證計畫仍將持續進行，預計至今（2021）年底，自有品牌將有9成以上通過驗證，品項更可望突破300項，未來更將朝向全通路無添加的目標邁進。
何奕佳指出，自有品牌也將持續拓點，預計一季度一間，全年預計3到4間，但仍要看展店進度。她表示，疫情之下，大家更在意吃得安全與健康，未來將持續無添加驗證計畫，希望能帶動整個產業、廠商一塊兒響應。目前GREEN & SAFE共有12家直營門市，第13家門市預計5月於中和開幕。
另外，看準懶人商機與越來越多人注重食材溯源，永豐餘生技逐漸開發多元型態深入消費者飲食市場，除原有的米其林一星手工台菜餐廳山海樓、齊民市集與農人餐桌三個品牌餐廳外，GREEN & SAFE去年也與全家合作開設首間店中店，未來將鎖定桃園、竹科逐步從北往南走，另外山海樓也與全家合作推出聯名鮮食，未來也不排除繼續合作。