NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

永豐餘何奕佳難得現身　拚自有品牌9成無添加國際認證

記者許家禎/台北報導

2021-04-13 15:55:27｜2021-04-13 16:26:51

▲永豐餘生技總經理何奕佳難得現身，談的是自有品牌通過國際無添加驗證，力拼今年底自有品牌商品9成通過驗證，也希望帶動產業與廠商一塊兒響應。（圖／記者許家禎攝，2021.4.13）
▲永豐餘生技總經理何奕佳難得現身，談的是自有品牌通過國際無添加驗證，力拼今年底自有品牌商品9成通過驗證，也希望帶動產業與廠商一塊兒響應。（圖／記者許家禎攝，2021.4.13）
永豐餘集團接班議題日前引發熱議，因為第二代何壽川與第三代何奕達都不在董事提名名單中，何家人退出董事會震撼業界。而何壽川女兒何奕佳，今（13）日以永豐餘集團旗下永豐餘生技總經理身分出席，不談家族接班，談的是自有品牌通過國際無添加驗證，自豪目前有77%產品通過驗證，力拼今年底達9成，也希望帶動產業與廠商一塊兒響應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前4月1日，永豐餘投控召開臨時董事會，通過董事提名，但名單中不見何家人，包括第二代何壽川以及他的兒子何奕達，消息傳出震撼市場。為此，財信傳媒董事長謝金河曾PO文認為，何家人退出交給專業經理人，可能是何家大展雄圖的開始，相關言論引發關注。

而永豐餘投控旗下永豐餘生技總經理、也是何壽川女兒何奕佳，今日難得現身，不畏家族接班議題面對媒體，談的是她經營超過15年的永豐餘生技自有品牌「GREEN & SAFE」，從推廣有機飲食到拓展通過國際A.A.Clean Label無添加驗證計畫有成，她顯得神采奕奕。

永豐餘生技總經理何奕佳指出，從有機蔬菜經營開始，到後來有越來越多消費者追求更安全、環保、沒有農殘、友善飼養或是無抗生素的肉品等，甚至連醬料都講求無添加。再加上她自己也是職業婦女，感受到職業婦女的辛苦，想要給孩子快速、安全又美味的餐點，因此隨後開發乾貨、調理包、果乾等。

如今GREEN & SAFE至2021年3月，已有超過77%自有品牌、共235支通過A.A.Clean Label無添加驗證。何奕佳強調，品牌這項無添加驗證計畫仍將持續進行，預計至今（2021）年底，自有品牌將有9成以上通過驗證，品項更可望突破300項，未來更將朝向全通路無添加的目標邁進。

何奕佳指出，自有品牌也將持續拓點，預計一季度一間，全年預計3到4間，但仍要看展店進度。她表示，疫情之下，大家更在意吃得安全與健康，未來將持續無添加驗證計畫，希望能帶動整個產業、廠商一塊兒響應。目前GREEN & SAFE共有12家直營門市，第13家門市預計5月於中和開幕。

另外，看準懶人商機與越來越多人注重食材溯源，永豐餘生技逐漸開發多元型態深入消費者飲食市場，除原有的米其林一星手工台菜餐廳山海樓、齊民市集與農人餐桌三個品牌餐廳外，GREEN & SAFE去年也與全家合作開設首間店中店，未來將鎖定桃園、竹科逐步從北往南走，另外山海樓也與全家合作推出聯名鮮食，未來也不排除繼續合作。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
13.08%86.92%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
93.12%6.88%
2021-04-07-2021-04-13
即時
推薦閱讀