啟動睦鄰志工計畫　黃偉哲感謝251民間單位守護獨居長者

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台南市共建置了12處社福中心，各中心皆配置5至7名社工人力，以「溫暖臺南、在地守護」為願景，結合在地各網絡資源、整合既有的機制，提供預防性、全面性、多元性服務，主動照顧弱勢、提供家庭支持。今日所推動的睦鄰志工計畫，即是由12處的社福中心擔任睦鄰中心整合平臺，透過結合在地的網絡資源擔任睦鄰志工，並與本市的獨居長者進行配對，以「一戶一睦鄰」方式，提供獨居長者定期的探訪與關懷。
目前共有251個單位參與睦鄰志工的行列，包括慈濟基金會及各地的民間組織、宮廟、教會、社區關懷據點及發展協會等，現已配對出1066組睦鄰志工與獨居長者，並且陸續增加中，市長黃偉哲特別感謝他們以在地資源服務在地人，讓獨居長者們可以獲得立即性的服務與關懷，今日活動市議員沈震東及蔡筱薇也到場對各個社福公益團體及志工致上謝意。
黃偉哲也鼓勵有志之士一起加入臺南市睦鄰志工的行列，透過溫柔的陪伴，讓本市的獨居長者或有需要關懷的長者，感受到社會上的關心與善心。有意者都可以向社會局12處社褔中心報名(電話：06-2993992)，歡迎市民與政府攜手共同創造一個共榮、溫暖及綿密的社會安全網。
新聞來源為Newtalk 新頭殼