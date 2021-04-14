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股市小白／外幣致富大不易　專家：美元要轉強得等到升息

記者顏真真/專題報導

2021-04-14 17:03:00

▲新台幣兌美元匯率表現。（圖／記者顏真真攝）
▲今（2021）年台股仍頻創新高，新台幣兌美元盤中也一度見到「27字頭」，掀起投資熱潮。不過，專家表示小資族想靠外幣投資尋求高報酬會有點失望，除非金額夠大，建議以實際外幣需求為考量，可先從海外基金開始著手。（圖／記者顏真真攝）
在美國無限量化寬鬆力下，全球大開熱錢派對，資金源源不絕地湧向新興市場，不僅推升台股頻創新高，突破萬六大關，新台幣兌美元更一度見到「27字頭」，創逾23年半新高，也掀起國人投資熱潮，年輕人更是積極，不僅股市開戶數激增，銀行觀察連新台幣兌美元換匯交易人數與筆數亦較去年2月成長6成，來自20-35歲年輕族群交易更大幅成長109%。不過，外匯專家提醒，小資族想靠外幣投資尋求高報酬會有點失望，除非金額夠大，建議以實際外幣需求為考量，在美元還未真正轉強前，預估要等到美國升息，可採定時定額方式分批布局美元資產。

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外幣帳戶20-35歲占逾5成　男女理財偏好大不同

根據王道銀行統計分析，在持有外幣的用戶中，有超過5成的用戶年齡20至35歲，顯示年輕人對於外幣理財的偏好，而且年輕女性持有外幣的比例又較男性多約2至3成，年輕女性承作外幣定存的人數亦為男性的兩倍。

若進一步觀察，新台幣兌美元從去年10月升破29元以來，至今年2月期間，整體用戶換匯次數約增加6-7%，其中20至35歲年輕人換匯次數約占4成，而換匯的年輕人中，男性換匯次數為女性的4倍，也顯示出年輕人在外幣理財方面，女性偏好較長期的理財，年輕男性則較偏好短線操作。

同樣，台北富邦銀行分析發現，新台幣兌美元換匯交易的人數及筆數均較去年2月成長約60%，其中來自20至35歲年輕族群交易，更大幅成長109%。而除美元外，人民幣及日圓也是年輕族群換匯的熱門幣別，隨著各地展開施打疫苗，近期市場期待經濟快速復甦，主要國家殖利率曲線持續趨陡，市場預期原物料價格上升也吸引年輕投資人對於澳幣的關注。

數位換匯20-35歲成長3成　美元仍最受青睞

與股市投資一樣，年輕人投資外匯也善於運用數位工具，國泰世華銀行統計指出，年輕人外匯投資比例明顯提升，與去年上半年外匯整體交易來看，國泰世華銀行在數位換匯服務中，20-35歲年輕族群成長3成，占整體交易量近3成，另受疫情無法出國影響，換匯目的以投資為主，因此仍以美金最受青睞。

▲新台幣兌美元狂升，一度升破28.5元，也讓不少人趁勢進場撿便宜，搶買美元（圖／記者顏真真攝）
▲根據銀行統計分析發現，在持有外幣的用戶中，有超過5成的用戶年齡20至35歲，顯示年輕人對於外幣理財的偏好。（圖／記者顏真真攝）
其實，現在外幣投資管道相當多元化，年輕人可直接在數位帳戶或網行銀帳戶進行換匯投資，非常便利，而銀行在熱門社群媒體經營的官方帳號常見到換匯的促銷活動，同樣吸引網路高度使用者的目光，尤其是年輕人的關注，即時掌握最新資訊及換匯優惠。

想靠外幣投資致富不易　以需求考量定時定額布局

不過，台新銀行首席外匯策略師陳有忠也提醒，年輕小資族如果要尋求高報酬的投資標的，或許在外幣投資會有點失望，除非金額夠大，建議以實際外幣需求為考量，尤其新台幣兌美元來到逾23年半新高，有些年輕人出生至今都沒見過這麼高的行情，若未來有要赴美國留學、到國外旅遊，或是購買美元等外幣保單，可採定時定額方式，人民幣因存款利息更好，也可當做定存概念，將定時定額定量撥一些錢到人民幣上。

當然，美元投資商品豐富多元，除了銀行定存之外，美元保單、海外基金、包括美國股票、債券、ETF都可以透過銀行或證券經紀商進行投資。王道銀行建議，年輕人想投資外幣，可以先從海外基金開始著手，選擇全球型或股債平衡型的基金，以定期定額的方式開始投資，不僅可享受全球經濟成長的報酬，也可分散單一市場或股票的風險。

至於新台幣兌美元升勢是否已到頂？陳有忠認為「美元真正轉強的時間還沒到」，但已喪失持續走低的條件，今年應是逐漸盤底盤堅往上走，「真正美元轉強一定要等到升息」。而亞洲貨幣今年走勢可能會相當分歧，基本面佳的國家像是東亞國家貨幣如台灣、中國大陸及南韓，或許還會維持強勢，只是不會像去年那麼強，美元往上走的話，多少會減緩東亞貨幣走升幅度。

不安定年代的投資首選　年輕人也愛黃金

當然，除股匯投資有年輕人化之外，去年疫情嚴峻之時，貴金屬也是不安定年代的首選，避險及保值相關投資工具吸引年輕投資人的關注，尤其黃金價格一度突破2000美元，買黃金的族群有明顯年輕化現象。根據台灣銀行資料顯示，目前投資黃金的客群中，20至40歲的客戶已成為主力，占比將近7成。

▲國際金價已連跌6個月，最低一度探1160美元，台灣銀行貴金屬部副理楊天立預估至明年初金價仍將呈現反覆打底偏弱格局。（圖／記者顏真真攝）
▲不安定年代的投資首選，買黃金的族群也有明顯年輕化現象。（圖／記者顏真真攝）
投資黃金除了直接買金飾、金條外，還可選擇投資黃金存摺、黃金基金、黃金ETF等。不過，王道銀行指出，買黃金的好處就是保值性高，是避險和對抗通膨的利器，在全球央行大力寬鬆，印鈔救市之下，因為資金充沛，將推升資產價格水漲船高，但也由於黃金本身沒有孳息，不像股票或債券有股息或債息收入，在利率上升的時候，黃金的吸引力就會下降。

 

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