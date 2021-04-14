股市小白／外幣致富大不易　專家：美元要轉強得等到升息

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根據王道銀行統計分析，在持有外幣的用戶中，有超過5成的用戶年齡20至35歲，顯示年輕人對於外幣理財的偏好，而且年輕女性持有外幣的比例又較男性多約2至3成，年輕女性承作外幣定存的人數亦為男性的兩倍。
若進一步觀察，新台幣兌美元從去年10月升破29元以來，至今年2月期間，整體用戶換匯次數約增加6-7%，其中20至35歲年輕人換匯次數約占4成，而換匯的年輕人中，男性換匯次數為女性的4倍，也顯示出年輕人在外幣理財方面，女性偏好較長期的理財，年輕男性則較偏好短線操作。
同樣，台北富邦銀行分析發現，新台幣兌美元換匯交易的人數及筆數均較去年2月成長約60%，其中來自20至35歲年輕族群交易，更大幅成長109%。而除美元外，人民幣及日圓也是年輕族群換匯的熱門幣別，隨著各地展開施打疫苗，近期市場期待經濟快速復甦，主要國家殖利率曲線持續趨陡，市場預期原物料價格上升也吸引年輕投資人對於澳幣的關注。
數位換匯20-35歲成長3成 美元仍最受青睞
與股市投資一樣，年輕人投資外匯也善於運用數位工具，國泰世華銀行統計指出，年輕人外匯投資比例明顯提升，與去年上半年外匯整體交易來看，國泰世華銀行在數位換匯服務中，20-35歲年輕族群成長3成，占整體交易量近3成，另受疫情無法出國影響，換匯目的以投資為主，因此仍以美金最受青睞。
其實，現在外幣投資管道相當多元化，年輕人可直接在數位帳戶或網行銀帳戶進行換匯投資，非常便利，而銀行在熱門社群媒體經營的官方帳號常見到換匯的促銷活動，同樣吸引網路高度使用者的目光，尤其是年輕人的關注，即時掌握最新資訊及換匯優惠。
想靠外幣投資致富不易 以需求考量定時定額布局
不過，台新銀行首席外匯策略師陳有忠也提醒，年輕小資族如果要尋求高報酬的投資標的，或許在外幣投資會有點失望，除非金額夠大，建議以實際外幣需求為考量，尤其新台幣兌美元來到逾23年半新高，有些年輕人出生至今都沒見過這麼高的行情，若未來有要赴美國留學、到國外旅遊，或是購買美元等外幣保單，可採定時定額方式，人民幣因存款利息更好，也可當做定存概念，將定時定額定量撥一些錢到人民幣上。
當然，美元投資商品豐富多元，除了銀行定存之外，美元保單、海外基金、包括美國股票、債券、ETF都可以透過銀行或證券經紀商進行投資。王道銀行建議，年輕人想投資外幣，可以先從海外基金開始著手，選擇全球型或股債平衡型的基金，以定期定額的方式開始投資，不僅可享受全球經濟成長的報酬，也可分散單一市場或股票的風險。
至於新台幣兌美元升勢是否已到頂？陳有忠認為「美元真正轉強的時間還沒到」，但已喪失持續走低的條件，今年應是逐漸盤底盤堅往上走，「真正美元轉強一定要等到升息」。而亞洲貨幣今年走勢可能會相當分歧，基本面佳的國家像是東亞國家貨幣如台灣、中國大陸及南韓，或許還會維持強勢，只是不會像去年那麼強，美元往上走的話，多少會減緩東亞貨幣走升幅度。
不安定年代的投資首選 年輕人也愛黃金
當然，除股匯投資有年輕人化之外，去年疫情嚴峻之時，貴金屬也是不安定年代的首選，避險及保值相關投資工具吸引年輕投資人的關注，尤其黃金價格一度突破2000美元，買黃金的族群有明顯年輕化現象。根據台灣銀行資料顯示，目前投資黃金的客群中，20至40歲的客戶已成為主力，占比將近7成。
投資黃金除了直接買金飾、金條外，還可選擇投資黃金存摺、黃金基金、黃金ETF等。不過，王道銀行指出，買黃金的好處就是保值性高，是避險和對抗通膨的利器，在全球央行大力寬鬆，印鈔救市之下，因為資金充沛，將推升資產價格水漲船高，但也由於黃金本身沒有孳息，不像股票或債券有股息或債息收入，在利率上升的時候，黃金的吸引力就會下降。