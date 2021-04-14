股市小白／解決年輕人投資痛點　APP與智能理財超火熱

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全球大環境低利率、資金尋找更有利的地方發展，造就股市前一波走揚，吸引許多年輕人投入。此外，主管機關積極開放法規並推動電子交易，再加上台股定期定額、盤中零股交易開放，以及業者推出的親民的海內外ETF商品，都讓網路年輕世代的理財觀念興起、數位體驗更好，年輕人投資比例大幅增加的原因之一。
以玉山銀行來說，過去理財投資多集中在40至60歲的主要客群，約占全行的4成以上，但年輕人參與理財的比例日漸提升，目前占比已超過15%，近3年也有25%的成長率。台北富邦銀行也分析，若按投資產品屬性拆分，可發現輕投資型商品，客戶平均年齡會較總投資客群低7-8歲，除產品本身設計親民、操作便利、投資門檻低外，社群網站、媒體對於投資議題討論熱烈，也明顯提高了年輕族群對投資理財的關注度。
另外，現代年輕人人手一支手機，藉由網路快速、便利取得資訊，數位通路的行動APP，也成為年輕人的主要投資方式。如玉山銀行整體顧客使用「數位通路」進行投資理財比例已超逾6成，40歲（含）以下的客群占比亦將近4成；國泰世華銀行20-35歲的年輕族群平均高達約95%的理財交易筆數也是透過網路進行申購。
證券商積極搶市台股定期定額門檻降至1千元
而觀察市場小額投資需求急待被滿足，以及解決投資人在投資中可能面臨的各項痛點，許多業者將投資門檻降低，並推廣數位帳戶、智能及機器人理財，與線上下單系統。像是國泰證券不同於同業，積極推出數個解決方案，如線上開戶APP、股票抽籤APP、股票快選APP、國泰證券e櫃台APP等，希望在投資前、中、後端的相關開戶、選股及整合服務等位置提供完整服務。
國泰證券自2019年8月就將台股定期定額申購門檻從3000元降至1000元，手續費也有所調整，因此受到市場廣大迴響。玉山證券也觀察到，股市客群結構與投資行為正在改變，數位的力量正在蓬勃發展，年輕人等新興族群正在影響台股市場。以近一年（2020年）相關數字來看，2020年玉山證新增開戶數市占8%，市占前4名。
電子交易成交量自占比達88%、電子交易成交戶數自占比則更高達90%。探究主要成長動能來自於低價股、高價股零股、ETF、複委託海外股票、存股等，幾乎都是年輕人喜愛的商品。也因此，玉山證券異業結盟推出「富果帳戶」，針對年輕人的喜好，最快可在5分鐘內透過網路快速完成開戶，一天之內完成下單，要讓股市門外漢也搞懂下單訣竅。
金融科技興起 機器人及智能理財超火熱
隨著金融科技興起，機器人及智能理財服務也順勢而起，銀行就發現投資基金的年輕族群中，也有超過15%的客群會選擇透過智能投資服務進行基金投資，尤其面對市場波動劇烈的2020年，國泰世華銀行智能投資業務更有顯著性成長，總投資資產較去年成長3倍以上。
以年輕客群為主力的王道銀行，目前20-35歲用戶超過6成，而且較偏好對於外幣和機器人理財，因為透過結合大數據系統演算，不僅可以提供投資人專業的投資組合，而且投資門檻低，只要1000元起就可參與，也因此20-35歲的用戶超過一半。
不過，玉山銀行也提醒，機器人理財等數位投資輔助工具在使用上雖然便捷，然而對投資人而言仍要注意投資建議與自身的風險承受能力能否匹配，才能在風險與報酬間取得平衡。以「基金e指選」為例，服務本身雖不收取任何費用，但仍要求顧客需要完成風險承受等級評估（KYC）才能使用，以推薦真正適合顧客的基金，幫助顧客完成投資目標。
數位帳戶擁有多元理財方案 資金自由度更高
此外，為了迎戰純網銀及搶攻年輕族群，許多銀行也成立數位帳戶品牌，以台新銀行數位銀行品牌Richart來說，超過7成的用戶是35歲以下的年輕人；永豐銀行大戶DAWHO數位帳戶，用戶平均年齡34歲，相較於傳統實體戶年輕許多。銀行分析，由於會針對用戶推出定時定額基金0元手續費優惠，因此多達95%交易皆以此方式進行申購。
至於年輕人為何愛用數位帳戶，台新銀行分析除產品設計側重讓用戶在有限的預算內，嘗試多種不同的選擇，提供豐富多元的存款及理財方案，也是主因之一，有別於傳統定存，數位帳戶高利活存，讓用戶使用資金的自由度更高，適合投資籌碼較少的青年和小資族。
智能虛擬撲滿新理財服務 鎖定年輕小資族
除了數位帳戶，為了服務口袋不深的小資族，新理財服務如「智能虛擬撲滿」也深受年輕人喜愛。所謂的「智能撲滿」，是採用「母子帳戶」的概念，讓小資族可依財務規畫需求增設子帳戶、慢慢累積夢想達成金。以中信銀來說，從去年11月推出「嵐山豬豬」，透過虛擬撲滿概念將刷卡消費結合投資理財，累積至今，已有超過4萬名客戶，40歲以下用戶占8成，有9成為基金新戶。
永豐銀的「i錢小豬智能撲滿」最多可設定9個夢想撲滿、1個零錢撲滿；台新銀「Richart小查罐」最高可有6個萬用罐、1個零錢罐；一銀「iLEO－夢想帳戶（夢想存錢計畫）」最多則可同時設2個夢想存錢計畫，用戶可透過自行設定夢想計畫、日期或金額，按部就班存下每一筆圓夢金。