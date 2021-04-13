狠坐孕婦腿上還不道歉！大媽下秒嗆「1句」 全場氣炸了
編輯中心/綜合報導
2021-04-13 18:10:13
現代人的美德，在大眾運輸交通工具上看到行動不便的人或是孕婦，通常都會「讓座」。不過，就有位大媽在搭乘地鐵時，一屁股坐在旁邊孕婦的腿上，讓孕婦受到驚嚇，但大媽卻不覺得自己做錯，連一旁的乘客都看不下去，沒想到大媽竟怒嗆一句，讓在場乘客相當傻眼。
根據《搜狐新聞》報導，這起事件發生在大陸鄭州的地鐵上，當時有位大媽上地鐵後，看到旁邊有一名年輕女子坐在座位上，便直接過去要對方讓座，女子猶豫了一下，最後還是把位子讓給大媽，但大媽卻覺得女子讓座讓的太慢，下秒竟一屁股坐在對方腿上，讓孕婦受到驚嚇。
當孕婦要求大媽道歉時，大媽卻不認為自己做錯，反而大聲訓斥孕婦是在無理取鬧，兩人因此在車廂內爆發激烈口角，後來有名男乘客也看不下去，怒罵大媽「妳懷孕了嗎？妳很狂啊？妳倚老賣老」，結果大媽竟怒嗆「我當然狂啦！我就賣老了，怎麼啦？我不強勢能活到現在嗎？」這讓在場乘客聽了狂搖頭。
影片曝光後，許多大陸網友都紛紛回應，「強勢與蠻不講理、胡攪蠻纏是兩碼子事」、「自己躺坑裡去吧」、「尊老愛幼也是有底線的，像這樣的怎麼去尊重他」、「倚老賣老，不是老人變壞，是壞人變老了」、「這位大媽還在強詞奪理，做錯事都不道歉」、「本來就應該互相尊重，這大媽真的不可取」。（編輯：許智超）