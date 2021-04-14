台東住宿｜精選台東5間質感民宿 日系文青、清水模建築通通有

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溫馨的日系文青民宿，位在台東火車站附近，門口設計成簡約白色的拱門搭上綠色植栽，有著度假的氣息，進到一樓大廳空間可以聞到咖啡的香氣，老闆喜歡專研咖啡，入住的旅客能在隔天的早餐品嘗到，搭配厚片吐司跟六種果醬，滿足選擇障礙的期待。各房間都是純白牆面配上木質調的無印風，大面落地窗在陽光的溫煦裡，伴著舒服日光繼續去旅行。
圖 / IG @evelynloveyou
圖 / IG @temmy_8431
地址：台東市興盛路192巷19號
電話：0933-715-150
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実舍台東．Genuinn
從台東火車站出站走路6分鐘就能抵達，位在一片住宅區內，整棟清水模建築給人的感覺乾淨又明亮，特別的是整體工業風不管是配件或是房間內油漆的顏色，都相當的搭配無違和，房型兩間雙人房，一間一大床一間兩小床，床頭的木頭板是老闆特別訂製而成，可以看見民宿處處的用心。
圖 / IG @hannahxilook圖 / IG @anna_ry_910
地址：台東縣台東市安和路102巷42號
電話：0900-142-929
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巴奈
台東夢幻民宿需沿著田間小路才能抵達，整個房屋建築由老闆親自設計、監工而成，三角形的屋頂有別於一般的獨棟民宿，合掌屋般的樣式在被群山環繞下更顯暖心的溫度，房內空間寬敞，全採木質感的設計，還能聞到淡淡的木香。公共空間除了廚房、客廳，門外也有戶外的空間設計，最受小朋友歡迎的盪鞦韆，吊床，很適合家族或是一群朋友包棟度假，一起烤肉談天說地，抬頭還能隨時看見星星呢！
圖 / IG @chelsealiii圖 / IG @chelsealiii
地址：台東縣長濱鄉4鄰70之15號
電話：0937-169-979
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MEZI 沐 HOUSE
想要望著海發呆，第一個想到的肯定是花東的住宿，這間今年新開在長濱的海景民宿坐山面海，得天獨厚的地理優勢讓每間房型都有一面窗能望向太平洋，配上外頭一大片的綠地，碧海藍天的美景就是這麼簡單，清水模外觀的建築，在廣闊的腹地上看起來有些寂寞，但裡頭挑高的設計和裝潢的溫度，都讓人有放鬆的度假感， 網美必入住的1樓四人家庭房，有水晶鞦韆真的超好拍，隨手一拍都美！
圖 / IG @janet___1019圖 / IG @yuchiaowen
圖 / IG @yuchiaowen
地址：臺東市長濱鄉馬稼海段城子埔5-20號
電話：08-983-2374
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美人歸
什麼才是遠離城市與大自然為伍，美人歸幫你完成了這個願望！前往民宿的道路沒有路燈又是產業道路，建議不要太晚入住，房間沒有電視、沒有冷氣，怕熱的人要記得挑對季節來喔！
圖 / IG @devilli圖 / IG @yujun0114
來這裡可以體驗最原始的生活，民宿處處可見手工的痕跡，是老闆將自然環境和生活空間融為一體，洞穴的浴室、山林的床鋪，美感和藝術都能在這間民宿體會到。雖然地處荒涼，但別擔心老闆都會把大家衛的飽飽的，還有親人的貓跟狗，就等你去拜訪啦！
地址：台東縣成功鎮石傘路115-16號
電話：08-987-1971
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