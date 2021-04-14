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4月下旬富貴難擋！「3生肖」錢越賺越多　榜首未來不缺錢

編輯中心/綜合報導

2021-04-14 10:57:38

▲艾菲爾老師透露4星座在中秋節後財運超旺。（圖／NOWnews資料照片）
▲搜狐命理專欄《卡哇伊》近日公布，4月下旬富貴難擋的「3生肖」，他們將會越賺越多，其中，榜首就算現在缺錢，未來也不會缺錢花。（示意圖／NOWnews資料照）

時間過得飛快，一轉眼4月已經來到中旬，在所剩的十來天裡，究竟哪些生肖能獲得超強財運呢？專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》專欄就公布，4月下旬富貴難擋的「3生肖」，他們將會越賺越多，其中，榜首就算現在缺錢，未來也不會缺錢花。

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1.生肖馬

屬馬的人待人寬宏，做事執著努力，他們有事業心，代人也非常疏財仗義。屬馬人好結交朋友，一生朋友遍布天下，他們近貴人，遠小人，事業上錦秀前程不斷突破，能夠取得華麗的成就，4月下旬在事業上可望更上一層樓，賺錢之路越走越寬，就算現在缺錢，未來也不會缺錢花，一生能夠享受富貴的生活。

▲搜狐命理專欄《卡哇伊》近日公布，4月下旬富貴難擋的「3生肖」，他們將會越賺越多，其中，榜首就算現在缺錢，未來也不會缺錢花。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲搜狐命理專欄《卡哇伊》近日公布，4月下旬富貴難擋的「3生肖」，他們將會越賺越多，其中，榜首就算現在缺錢，未來也不會缺錢花。（示意圖／翻攝自Pixabay）

2.生肖羊

屬羊的人生性單純善良，他們很熱心又樂於助人，也會時不時參與一些公益活動，所以他們一輩子都得到佛祖的保佑，事業順順利利，工作得心應手，進入公司後不久就做出了亮眼的成績，讓領導頗為高興。4月下旬只要繼續努力，就能夠取得更高的成就，成為達官顯貴，錢權皆在手。

3.生肖猴

屬猴的朋友，聰明絕頂，做事有自己的主見，而且會察言觀色，為人圓滑。無論在什麼行業中，他們都會處理好和領導、同事之間的關係，不會拉仇恨，所以沒有小人算計。不僅如此，屬猴人對金錢有敏銳的嗅覺，眼光獨到。4月下旬，此生有機會在投資理財領域賺得盆滿缽滿，實現自己的財富夢，金玉滿堂。（編輯：許苡晴）

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