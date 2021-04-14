電動車時代來臨　經長：盤點合作模式與產業升級

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為延伸展覽效益和協助業者持續拓展商機，外貿協會今年也與實體展同步，首度推出為期一個月的AMPAOnline線上展，共計450家業者參展，並於實體展開幕當天開放進階版文字、視訊洽談等功能，媒合國外買主與參展廠商。
王美花說，傳統汽車也有越來越多電子零組件，台灣廠商的車用顯示器已賣到全世界。台灣在傳統汽車市場非常難打進去，因為重視安全，夥伴關係非常固定，但因為台灣越做越好，已有部分廠商打入OEM和ODM市場。
她表示，在電動車時代，電子電機都是台灣強項，因此未來電動車要進行很多產業合作。為了電動車發展，經濟部從去年到今年做很多交流和座談，形成好的供應鏈和生態系。
王美花強調，台灣有各式各樣的供應鏈，比較集中在B2B（企業對企業）市場，可以跟許多車廠合作，這段時間非常重要，在這樣大變動的時候，政府會盤點合作模式和產業如何升級，最近做很多討論，讓產業可以在電動車市場有很大突破。
外貿協會董事長黃志芳表示，傳統汽車受到疫情影響，先冷後熱，造成車用晶片大缺貨，同時也凸顯台灣在車用晶片的重要性，現在歐洲、日本、美國很多車廠的車用晶片仍短缺，產能受到很大影響。
他說，過去一年新能源車特別是電動車發展完全沒受到疫情影響，呈現大爆發態勢，現在特斯拉業績長紅，大型科技公司都宣布要做電動車，傳統車廠包括福斯、通用汽車和奧迪等都全力發展電動車，印證電動車時代真的來臨。
黃志芳指出，台灣汽車零配件一年產值約新台幣2000億元，整車產值一年大概也是2000億元，但車用電子產值已超越整車和零配件，預期2030年車用電子將占全台灣汽車產業產值超過50%，這是台灣在汽車產業中的強項，也是未來在新能源車和電動車產業中，台灣能向全世界拓展的利基。
電電公會理事長李詩欽說，電電公會希望與鴻海推動的MIH聯盟加緊合作，共同發展台灣電動車產業。希望透過大家努力，讓電動車成為台灣下一個「護國神山」。（編輯：潘羿菁）1100414