外送員「1舉動」惹怒店家！老闆逼下跪道歉　日網戰翻了

美食外送對不少懶得出門或不方便離開位置的民眾來說，是相當貼心的服務。不過也因為外送風氣盛行，外送員、店家和顧客之間的糾紛事件也時有所聞。日前在日本大阪也發生一起離譜的外送爭議，畫面被外送員隨身裝設的密錄器捕捉下來，當中店家對外送員出手、辱罵甚至要求他下跪道歉的片段，瞬間掀起日本網友的抨擊討論，更一度竄上日本雅虎熱搜排行。

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根據日媒《J-CAST NEWS》報導，這起外送糾紛發生在5日晚間11時30分，一名男性外送員前往大阪市某間拉麵店取餐，當他抵達店內後因為擔心弄髒外送包，因此沒有將外送包放在地上，而是透過身體抵著外送包靠在店內牆壁。拉麵店老闆則認為他這麼做會弄髒店內裝潢，因此出言阻止。

▲拉麵店老闆看到外送員轉頭就走，爆氣向前痛罵，甚至出手巴向外送員戴著安全帽的頭部。（圖／翻攝自YouTube「ひろゆきちゃん」）

該名外送員對老闆態度相當不滿，認為對方口氣輕蔑，便操作手機螢幕選擇直接棄單轉身就走不打算送餐。沒想到此舉卻讓老闆瞬間火大，向前揪住外送員，甚至高舉左手往他戴著安全帽的頭部猛拍，要求外送員土下座（下跪）道歉，甚至還說出「給我等等、你搞什麼啊？」、「我要殺了你」等恐嚇語句。

日本《富士電視台》13日報導此事件後，拉麵店老闆也出面受訪致歉，但對於外送員臨時棄單的做法表示不能認同，「他不具備專業態度，客人該怎麼辦？」，而消息曝光後網友們也分別站在雙方立場，有網友認為外送員態度也有問題「棄單的話，拉麵店當然會生氣」、「外送員很自私」，但仍有許多民眾不認同動手的老闆「我不會想去這樣的地方消費」、「外送員跟店家應該是平等的，老闆的態度顯然不這麼認為」。（編輯：楊智傑）