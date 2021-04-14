「拜登友人」團隊訪台　林右昌昔與阿米塔吉這樣說

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知情人士指出，陶德將在14日到16日訪問台灣，台灣將藉此管道與拜登交換重要訊息。我方預計向訪團成員提出中方最近對台灣及區域挑釁動作不斷，台灣將致力維護區域穩定，但同時也盼美方持續提升對台支持，包括在經貿及安全領域上達成具體進展；也會就拜登團隊近期對台的系列舉動表達感謝，包括放寬雙方交往限制。
知情人士續指，美方3月初通知台灣，拜登欲派遣摯友陶德赴台，傳達拜登個人對台灣的長久友誼，並祝賀台灣關係法42周年。知情人士提到，拜登曾多次將陶德稱為其最佳友人，並在2020年選戰中請陶德協助確認其副總統人選，陶德也傳出可能出任愛爾蘭大使，自有代表性；訪團成員阿米塔吉及史坦柏格均是台灣長期友人。
對此，林右昌稍早在臉書寫下，猶記前年三月，我率團訪問美國，期間也特別安排拜訪美國「2049計畫研究所（Project 2019 Institute）」並與小布希政府時任副國務卿的阿米塔吉（Richard Lee Armitage）先生進行了閉門研討會，與美方交換了許多台美間重大國安、政治與經濟議題，同時也對兩岸關係交換意見。對阿米塔吉前副國務卿對國際政治之洞見與對台美關係的支持留下深刻印象。
林右昌曾在訪美演說中一再強調，「台灣是印太民主之錨」、「台灣是世界民主國家的核心利益」！值此中共不斷侵擾台灣與脅迫其他亞洲國家的此時，更顯民主國家合作結盟的重要性！台美是民主同盟，拜登總統所派遣的訪問團訪台，相信不只是對於紀念台灣關係法通過42周年有著非凡的意義，也更能讓進一步鞏固台美之間的友誼。
新聞來源為Newtalk 新頭殼