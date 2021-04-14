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不再只是「拚」！拳擊女王陳念琴霸氣：就是要奧運金牌

記者鍾東穎/高雄報導

2021-04-14 18:06:00

▲東京奧運倒數100天，唯一有過上屆里約奧運經驗的「拳擊女王」陳念琴(右)，第2度征戰霸氣直呼「就是要金牌」，不再只是「拚」狀態也調整到最好。（圖／國訓中心提供）
▲東京奧運倒數100天，唯一有過上屆里約奧運經驗的「拳擊女王」陳念琴(右)，第2度征戰霸氣直呼「就是要金牌」，不再只是「拚」狀態也調整到最好。（圖／國訓中心提供）
東京奧運倒數100天，我國拳擊女將一舉拿下4張東奧門票，唯一有過上屆里約奧運經驗的「拳擊女王」陳念琴，第2度征戰霸氣直呼「就是要金牌」，不再只是「拚」狀態也調整到最好。

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「在第二次會想做的更好！」陳念琴坦言，當年滿腦只想著「拚」但其實還沒準備好，奧運第一場就踢到鐵板，黯然離場無法接受自己的失利，回到台灣還搞失蹤。

「2016年青年剛結束，轉成年第一戰剛好就是世界區資格賽(勇奪世錦賽銅牌)，就拿到奧運資格，16年一直都用拚的心態在搶奧運資格，對於奧運沒有很明確的準備。」

陳念琴回首過去，用更成熟的心態去承認、接受自己的不完美。「結束後才發現奧運的規模，真的要去比奧運真的要很大的準備。」現在的她高居世界排名2。

陳念琴有了上屆的經驗和延期多了1年的充分準備，「我想今年我也準備好了，心態、訓練、身體的組成都有很大的改變。」也開玩笑說自己變得比較幽默，能夠看待人生不同的轉變。

「就是要奧運金牌！」陳念琴霸氣直說，「以前我跟教練都有個障礙，之前夢想是打進奧運，沒有想過獎牌，目標太小，這次我跟教練說好，這次一定要奧運金牌，設下目標努力去做，上帝會給我們最好的禮物。」

▲「拳擊女王」陳念琴(左)、教練柯文明。（圖／國訓中心提供）
▲「拳擊女王」陳念琴(左)、教練柯文明。（圖／國訓中心提供）
 

 

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