國民黨要求政府抗議日排核廢水 羅致政：拿反核帽子反日
記者劉育辰／台北報導
2021-04-14 17:40:55
日本擬在2年後將福島核廢水稀釋排入海中，國民黨團總召費鴻泰今（14）日預告，國民黨團會在16日的立法院會中提案建請院會做成決議，要求政府向日本提出嚴正抗議。對此，民進黨團書記長羅致政表示，國民黨是拿反核的帽子在反日，民進黨主張反核從來沒有搖擺，反觀國民黨的立場卻是前後矛盾。
日本政府昨日召開相關部會閣員會議，正式決定將福島核廢水稀釋後排入海中，目標是2年後開始排放。費鴻泰則要政府要硬起來，向日本提出抗議。對此，羅致政表示，政府已經對此表態，國民黨卻拿反核的帽子在反日，民進黨比起其他任何政黨都反核，希望台灣非核家園的相關立場很一致，對於日本政府的決議感到遺憾，也認為應該清楚向台灣政府說明。
羅致政酸，國民黨一方面要重啟核四，一方面又要反對日本核廢水排放，立場看起來很弔詭，就是拿反核的帽子在反日。中國也有類似的核廢水排放，卻沒看到國民黨去抗議中國，尤其是中國核廢水的排放離台灣更近，卻用特別的方式看待日本排放核廢水的問題。
羅致政說，中國與韓國核廢水的排放是經常性的，當然要用國際標準檢視，包含長期大量的排放是否會對生態、經濟、環境造成衝擊，政府要非常謹慎面對，民進黨對此相當關切，主張也從來沒有搖擺，反觀國民黨立場卻前後矛盾；民進黨團就事論事，如果國民黨團提案的意見與民進黨團一致，民進黨團沒有必要反對，但若要夾雜政治議題到決議文中，那就是政治操作，其目的要不是外交上反日、要不就是對內修理民進黨，不是真正要確保國人權益，「如果太多政治意義在裡面，就沒有意義了」。