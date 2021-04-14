NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

國民黨要求政府抗議日排核廢水　羅致政：拿反核帽子反日

記者劉育辰／台北報導

2021-04-14 17:40:55

▲東日本311大地震經過了10年，許多震災地區已逐漸復原，但是福島核災的善後工作則仍在處理中。根據日媒報導，日本政府已於13日上午拍板，預計2年後開始核污水排放入海的計畫。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲東日本311大地震經過了10年，許多震災地區已逐漸復原，但是福島核災的善後工作則仍在處理中。根據日媒報導，日本政府已於13日上午拍板，預計2年後開始核污水排放入海的計畫。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
日本擬在2年後將福島核廢水稀釋排入海中，國民黨團總召費鴻泰今（14）日預告，國民黨團會在16日的立法院會中提案建請院會做成決議，要求政府向日本提出嚴正抗議。對此，民進黨團書記長羅致政表示，國民黨是拿反核的帽子在反日，民進黨主張反核從來沒有搖擺，反觀國民黨的立場卻是前後矛盾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本政府昨日召開相關部會閣員會議，正式決定將福島核廢水稀釋後排入海中，目標是2年後開始排放。費鴻泰則要政府要硬起來，向日本提出抗議。對此，羅致政表示，政府已經對此表態，國民黨卻拿反核的帽子在反日，民進黨比起其他任何政黨都反核，希望台灣非核家園的相關立場很一致，對於日本政府的決議感到遺憾，也認為應該清楚向台灣政府說明。

羅致政酸，國民黨一方面要重啟核四，一方面又要反對日本核廢水排放，立場看起來很弔詭，就是拿反核的帽子在反日。中國也有類似的核廢水排放，卻沒看到國民黨去抗議中國，尤其是中國核廢水的排放離台灣更近，卻用特別的方式看待日本排放核廢水的問題。

羅致政說，中國與韓國核廢水的排放是經常性的，當然要用國際標準檢視，包含長期大量的排放是否會對生態、經濟、環境造成衝擊，政府要非常謹慎面對，民進黨對此相當關切，主張也從來沒有搖擺，反觀國民黨立場卻前後矛盾；民進黨團就事論事，如果國民黨團提案的意見與民進黨團一致，民進黨團沒有必要反對，但若要夾雜政治議題到決議文中，那就是政治操作，其目的要不是外交上反日、要不就是對內修理民進黨，不是真正要確保國人權益，「如果太多政治意義在裡面，就沒有意義了」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.1%84.9%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀