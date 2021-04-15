遲不下雨怎辦？經濟部：7月前僅有供5停2方案
記者張志康/綜合報導
2021-04-15 15:00:48
經濟部次長曾文生今（15）日在立法院表示，因應嚴峻水情，經濟部已規畫各種配套，到7月為止，分區供水方案都是「供5停2」，目前沒有討論其他方案。
立法院內政委員會今日上午邀請曾文生及水利署長賴建信報告並備質詢。國民黨籍立法委員江啟臣質詢時，詢及若旱情持續，經濟部是否有進一步限水，如「供4停3」的打算？對此，曾文生表示，目前完全沒有討論類似方案，「劇本到7月，都是供5停2」，強調經濟部依中央氣象局提供的資料，規劃到7月的準備就是「供5 停2」，目前是苗栗、台中（含北彰化）地區先行，但經濟部同步在中部地區開發水源，像是大安溪、烏溪伏流水及台中緊急海淡廠。
曾文生指出，到7月前，若水情持續惡化，若有縣市水情燈號轉紅燈，最壞打算就是「供5停2」。目前來看，調整燈號機率較高的是橙燈縣市新竹縣市、嘉義縣市、台南市、高雄市。
曾文生進一步表示，經濟部在這段期間，也會積極調度水源，如桃竹幹管、開發伏流水、開鑿抗旱水井等措施。
江啟臣也質疑，既然「供5停2」平均可節水15%，再加上經濟部調度水源，那麼有無可能改為「供6停1」？對此，曾文生則回應，若僅停水1天，水管內的水壓還在，仍有影響，只有停水2天才能達到整體節水15%效益，造成民生不便，他對此表達歉意。