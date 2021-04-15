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影／貓咪原地「高速空轉」　奴才疑惑：我養的是貓嗎？

文/寵毛網

2021-04-15 20:00:00

影／貓咪原地「高速空轉」　奴才疑惑：我養的是貓嗎？
▲三花貓大跳地板動作讓飼主超級傻眼（圖／網友杜笙授權提供）
貓咪真的是一種讓人猜不透的生物！網友杜笙養了三隻貓咪，其中一隻三花貓日前在家大跳「地板動作」，只見牠原地快速旋轉跳躍好亢奮，杜笙看了忍不住問網友：「想知道這樣是正常的嗎？」。

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▲網友杜笙家裡有一隻個性古怪的三花貓「麻麻」（圖／網友杜笙授權提供）
▲網友杜笙家裡有一隻個性古怪的三花貓「麻麻」（圖／網友杜笙授權提供）
杜笙受訪時表示這隻1歲多的三花貓叫做「麻麻」，當初愛貓走了之後有一段時間很怕看到貓，後來搬出去住的某一天看到一篇小貓認養文，看見當時只有一個月大的白底虎斑貓「餑餑」覺得很可愛，於是又動起養貓的念頭。沒想到詢問中途得知餑餑是最後送養的一隻小貓，跟母貓麻麻感情很好「天天睡在一起」，這句話讓杜笙心理酸酸的，立刻決定同時收編母女倆！一開始麻麻因為流浪過警戒心強，杜笙養了一年幾乎抱不到牠，後漸漸卸下心防後才發現牠根本是「貓界二哈」，破壞力強、新買的玩具三天內會被破壞殆盡，偶爾拆家讓杜笙氣到無奈，不過牠有時候也傻傻的很會撒嬌，經常發出莫名的「嚶嚶」聲，或是跟餑餑一起玩玩具、咬奴才的腳！

▲當初奴才原本只認養女兒「餑餑」，得知牠們每天睡在一起後，奴才心生不捨決定一起領養回家，母女倆感情很好天天膩在一起，但是奴才這才發現原來麻麻真的很古怪（圖／網友杜笙授權提供）
▲當初奴才原本只認養女兒「餑餑」，得知牠們每天睡在一起後，奴才心生不捨決定一起領養回家，母女倆感情很好天天膩在一起，但是奴才這才發現原來麻麻真的很古怪（圖／網友杜笙授權提供）
▲牠喜歡舔窗戶上的霧水，或是夥同餑餑一起「拆家」（圖／網友杜笙授權提供）
▲牠喜歡舔窗戶上的霧水，或是夥同餑餑一起「拆家」（圖／網友杜笙授權提供）
麻麻的怪癖不只這些，日前杜笙正在看電視而餑餑正在睡覺，麻麻不知何原因突然很亢奮，竟然在廚房大跳「地板動作」，牠快速地跳躍、旋轉，一本正經地稍做休息後又開始「空轉」，就這樣高速旋轉三次，讓杜笙完全摸不著頭緒牠究竟在做什麼？杜笙也表示自己曾待麻麻去檢查，不僅沒有甲亢問題還是個健康寶寶，這才猜想也許是牠覺得無聊所以「自娛娛人」囉！

▲日前杜笙正在看電視，麻麻突然之間……（圖／網友杜笙授權提供）
▲日前杜笙正在看電視，麻麻突然之間……（圖／網友杜笙授權提供）
▲麻麻：旋轉、跳躍，我閉著眼～本喵的地板動作無人能比啦！（圖／網友杜笙授權提供）
▲麻麻：旋轉、跳躍，我閉著眼～本喵的地板動作無人能比啦！（圖／網友杜笙授權提供）
網友看了影片都笑說：「戰鬥陀螺？」、「牠以前待過馬戲團」、「旋轉、跳躍，我閉著眼」、「她是不是在練霹靂舞」、「就ㄎ一ㄤ而已，很正常」現在快來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

 

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