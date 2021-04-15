拜登宣布對俄羅斯實施全面新制裁 大動作驅逐10位外交官
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 21:25:51
美國總統拜登（Joe Biden）15日宣佈，簽署了一系列針對俄羅斯的全新制裁措施，具體包括禁止美國銀行購買新發行的俄羅斯國債、以及驅逐10位俄羅斯駐美外交官等等。白宮方面解釋，實施新制裁的原因是報復俄羅斯對美國選舉的干預以及惡意網路攻擊。
綜合外媒報導，拜登政府宣佈對俄羅斯展開一系列新的制裁，理由是俄羅斯對美國選舉的干預以及網路攻擊。美國財政部發表聲明表示，將針對干預美國大選的16位特定個人和16個特定團體採取具體制裁行動，另外也將禁止美國金融機構購買俄羅斯國債和俄羅斯國家主權基金發行的債券，禁令從今年6/14開始，同時也會對俄羅斯科技公司進行相關制裁。
此外國務院也宣布，將驅除10位俄羅斯的駐美外交使節團官員。白宮方面表示，祭出新制裁的決定是在拜登與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話之後，同時也是對俄羅斯軍隊持續在烏蘭克邊界集結的回應。
根據《金融時報》報導，莫斯科方面回應表示，將等待美國制裁正式實施後，再評估其影響。但莫斯科強調，「我們譴責任何制裁的想法，我們認為它們是非法的」，並否認俄羅斯有試圖干預美國大選，或是對美國發起網路攻擊。（編輯：倪浩軒）