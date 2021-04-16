因應中國擾台　日本自衛隊首長：有很多措施可做

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山崎幸二批評中國近年在日本周遭，包括在東海、釣魚台海域、台灣海域及南海的許多行為，已違反自由航行的原則，或試圖改變現狀，這些行為非常危險，日本非常關切。
他指出，中國今年通過實施海警法，包括授權海警在處理外國船隻時可使用武器，已持續破壞國際法，侵害日本和其他國家的利益。中國這種在東海、南海和其他地區試圖改變現狀，導致印太地區不穩定的作法，完全無法被接受。
山崎指出，中國不承認日本和印太地區其他國家的合法利益，單方面改變國際秩序，這種作法加劇緊張局勢；因此強化基於規則的秩序，對印太地區的穩定是必要的。
他說，志同道合的國家進行合作反擊（中國的）「灰色地帶戰術」是必要的，因此日本正與美國、印度和澳洲合作。
被問到中國對台灣採取什麼舉動會觸碰到日本的紅線，山崎幸二表示，任何台灣周邊的意外事態，都將直接影響日本的防衛，日本有很多措施可以做，但細節無法說明。
他認為，台灣的問題必須兩岸自行解決，但日本身為印太地區的一員，將致力維護印太地區基於規則的國際秩序和穩定。
在被問到中國施壓台灣時，康貝爾說，在民主時代，衝突都是不得已才為之。澳洲有個清晰的立場是，中國與台灣的未來必須是透過和平解決，如果台海發生衝突，對區域人民將是災難；所以各國應合作避免衝突發生，並透過和平對話解決問題，而且必須產生效用。
為應付潛在的衝突，康貝爾說，澳洲與美國、日本建立長久的合作關係，也與印度合作且關係正在成長，透過合作了解彼此的利益及共同價值，增強彼此的協作能力，並對可能的衝突進行計算且阻止衝突。透過這樣的合作，讓澳洲與合作夥伴更為強大。
康貝爾也談到中國的「灰色地帶戰術」，是一種蠶食領土的方法，「我們在南海看到了這樣的情況。在不違反導致公開衝突的界線下對此做出回應，極具挑戰性」。
拉瓦特則批評中國試圖尋求重塑統治世界秩序的規則，且傳達一項訊息：「按照我（中國）的方法，不然就沒有其他方法」。
談到中國威脅，拉瓦特表示，由於高科技戰爭的威脅，世界正在變得脆弱。中國認為他們已有更好的科技，威脅其他可能沒有這種科技的國家，迫使他們屈服。
拉瓦特舉例，如巧妙性地利用破壞性科技這種非常規衝突手段，可能癱瘓網路，從而導致銀行、電網、交通運輸和通訊系統崩潰。
他說，中國認為印度將屈服於中國的技術優勢帶來的壓力，但這種結果並未發生。印度也在北方（與中國）邊界站穩腳跟。（編輯：馮昭）1100415