NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

因應中國擾台　日本自衛隊首長：有很多措施可做

中央社

2021-04-16 06:16:39

▲中國軍機、軍艦持續擾台引起印度瑞辛納對話與會者關注，相當於參謀總長的日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二說，台灣周邊任何意外狀況都會影響日本防衛，日本有很多措施可做。資料照。（圖／國防部提供）
▲中國軍機、軍艦持續擾台引起印度瑞辛納對話與會者關注，相當於參謀總長的日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二說，台灣周邊任何意外狀況都會影響日本防衛，日本有很多措施可做。資料照。（圖／國防部提供）
（中央社記者康世人新德里15日專電）中國軍機、軍艦持續擾台引起印度瑞辛納對話與會者關注，相當於參謀總長的日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二說，台灣周邊任何意外狀況都會影響日本防衛，日本有很多措施可做。

我是廣告 請繼續往下閱讀
山崎幸二、澳洲國防軍（ADF）司令康貝爾（AngusCampbell）、印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和美國洛克希德馬丁公司資深副總裁卡希爾（TimCahill）等人今天出席印度瑞辛納對話（RaisinaDialogue）的一場研討會。山崎被問到有關台灣近來遭中國軍事騷擾時作出說明。

山崎幸二批評中國近年在日本周遭，包括在東海、釣魚台海域、台灣海域及南海的許多行為，已違反自由航行的原則，或試圖改變現狀，這些行為非常危險，日本非常關切。

他指出，中國今年通過實施海警法，包括授權海警在處理外國船隻時可使用武器，已持續破壞國際法，侵害日本和其他國家的利益。中國這種在東海、南海和其他地區試圖改變現狀，導致印太地區不穩定的作法，完全無法被接受。

山崎指出，中國不承認日本和印太地區其他國家的合法利益，單方面改變國際秩序，這種作法加劇緊張局勢；因此強化基於規則的秩序，對印太地區的穩定是必要的。

他說，志同道合的國家進行合作反擊（中國的）「灰色地帶戰術」是必要的，因此日本正與美國、印度和澳洲合作。

被問到中國對台灣採取什麼舉動會觸碰到日本的紅線，山崎幸二表示，任何台灣周邊的意外事態，都將直接影響日本的防衛，日本有很多措施可以做，但細節無法說明。

他認為，台灣的問題必須兩岸自行解決，但日本身為印太地區的一員，將致力維護印太地區基於規則的國際秩序和穩定。

在被問到中國施壓台灣時，康貝爾說，在民主時代，衝突都是不得已才為之。澳洲有個清晰的立場是，中國與台灣的未來必須是透過和平解決，如果台海發生衝突，對區域人民將是災難；所以各國應合作避免衝突發生，並透過和平對話解決問題，而且必須產生效用。

為應付潛在的衝突，康貝爾說，澳洲與美國、日本建立長久的合作關係，也與印度合作且關係正在成長，透過合作了解彼此的利益及共同價值，增強彼此的協作能力，並對可能的衝突進行計算且阻止衝突。透過這樣的合作，讓澳洲與合作夥伴更為強大。

康貝爾也談到中國的「灰色地帶戰術」，是一種蠶食領土的方法，「我們在南海看到了這樣的情況。在不違反導致公開衝突的界線下對此做出回應，極具挑戰性」。

拉瓦特則批評中國試圖尋求重塑統治世界秩序的規則，且傳達一項訊息：「按照我（中國）的方法，不然就沒有其他方法」。

談到中國威脅，拉瓦特表示，由於高科技戰爭的威脅，世界正在變得脆弱。中國認為他們已有更好的科技，威脅其他可能沒有這種科技的國家，迫使他們屈服。

拉瓦特舉例，如巧妙性地利用破壞性科技這種非常規衝突手段，可能癱瘓網路，從而導致銀行、電網、交通運輸和通訊系統崩潰。

他說，中國認為印度將屈服於中國的技術優勢帶來的壓力，但這種結果並未發生。印度也在北方（與中國）邊界站穩腳跟。（編輯：馮昭）1100415

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
0%100%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.93%84.07%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀