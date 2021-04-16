特企／燦坤X國泰世華銀行祭空調專案　挑戰最便宜

換季再買就來不及了！燦坤自三月起開始進行空調販售優惠，售價挑戰市面最便宜。這次更和國泰世華銀行聯手，進行「國泰民安」空調專案，即日起至5月5日購買指定空調享優惠9折起（限110/5/23前安裝完成，每人每卡限購三台。大金、Panasonic、日立除外），燦坤會員刷國泰世華信用卡購買25,000元以上機型，就送價值1,188元會員紅利券乙張，並且可現場立刻折抵（限量1,500張，送完為止，搶完提前下檔），使用其他支付方式則每台送500元專案還元金（限110/5/23前安裝完成，還元金於6月30日發放，使用期限7月1日至7月31日止）





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不僅如此，4月30日前購買更享原廠好禮，以及Dyson空氣清淨氣流倍增器9,999元加購優惠（原價17,900元）再送500元專案還元金、獨家Coway 18坪旗艦環禦型空氣清淨機5,990元加購優惠（原價10,900元），空調越早買賺越多！





同時，因應台灣水情嚴峻，燦坤於4月8日「空調善款專案」與台灣世界展望會合作，捐出30萬善款給台灣的缺水地區，這次國泰民安空調專案，燦坤更是持續回饋，帶動全品牌包括大金、日立與Panasonic，每賣出1000台空調就捐10萬元給台灣缺水地區。



