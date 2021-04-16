台南市議會開議 台灣基進成立「議會監督小組」
記者鄭婷襄／台南報導
2021-04-16 12:42:51
繼高雄市議會「議會監督小組」後，台南市議會今（16）日開議，台灣基進台南黨部也前進台南市議會，宣布成立「台南市議會監督小組」，主委李宗霖表示，就算目前在議會內沒有席次，台灣基進所成立的「議會監督小組」不只會監督市政，更會緊盯不適任的議員，簽到不開會還詐領助理費，「議員不合格，那就交由基進來改革」。
台灣基進繼在4月8日成立高雄市議會「議會監督小組」後，台南市議會開議第一天，台灣基進台南黨部也到台南市議會現場，宣布成立「台南市議會監督小組」， 台灣基進台南黨部新聞部主任劉恆溦指出，市議員簽到領出席費，但人卻不在場開會已經成為台南市議會嚴重的陋習，上個會期連總預算都要靠加開2次臨時會來審，台南市民要花將近200萬的納稅錢當作議員們的加班費，這些市議員們，敢向自己的選民交代多花了人民多少納稅錢嗎？
台灣基進台南黨部組織部副主任黃建昌則痛批，台南市議會頻頻傳出議員詐領助理費，近一年來已經有七起，根據〈地方制度法〉等法規規定，直轄市議會議員每人得聘用公費助理6至8人，每月總額不得超過24萬元，而這些助理要協助議員完成議決、質詢、提案等份內工作，但多數議員比起開會，似乎更積極為了選舉打知名度、炒新聞，根本就是用公費助理來「服務選情」。
台灣基進台南黨部主委李宗霖表示，台南市東區號稱台南的文教區、蛋黃區、菁華區，但7位涉嫌詐領助理費的議員中，卻有2位是東區的市議員，讓身為東區的選民得自己也感到羞愧，辜負選民的寄託更是浪費人民的納稅錢，台灣基進成立「台南市議會監督小組」就是要跟市民站在一起，「議員不合格，那就交由基進來改革」。