NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

台南市議會開議　台灣基進成立「議會監督小組」

記者鄭婷襄／台南報導

2021-04-16 12:42:51

台灣基進台南黨部前進台南市議會宣布成立「台南市議會監督小組」，主委李宗霖表示：「議員不合格，那就交由基進來改革」。（圖／台灣基進台南黨部提供）
▲台灣基進台南黨部前進台南市議會宣布成立「台南市議會監督小組」，主委李宗霖表示：「議員不合格，那就交由基進來改革」。（圖／台灣基進台南黨部提供）
繼高雄市議會「議會監督小組」後，台南市議會今（16）日開議，台灣基進台南黨部也前進台南市議會，宣布成立「台南市議會監督小組」，主委李宗霖表示，就算目前在議會內沒有席次，台灣基進所成立的「議會監督小組」不只會監督市政，更會緊盯不適任的議員，簽到不開會還詐領助理費，「議員不合格，那就交由基進來改革」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣基進繼在4月8日成立高雄市議會「議會監督小組」後，台南市議會開議第一天，台灣基進台南黨部也到台南市議會現場，宣布成立「台南市議會監督小組」， 台灣基進台南黨部新聞部主任劉恆溦指出，市議員簽到領出席費，但人卻不在場開會已經成為台南市議會嚴重的陋習，上個會期連總預算都要靠加開2次臨時會來審，台南市民要花將近200萬的納稅錢當作議員們的加班費，這些市議員們，敢向自己的選民交代多花了人民多少納稅錢嗎？

▲台灣基進台南黨部新聞部主任劉恆溦指出，市議員簽到領出席費，但人卻不在場開會已經成為台南市議會嚴重的陋習。（圖／台灣基進台南黨部提供）
▲台灣基進台南黨部新聞部主任劉恆溦指出，市議員簽到領出席費，但人卻不在場開會已經成為台南市議會嚴重的陋習。（圖／台灣基進台南黨部提供）
台灣基進台南黨部組織部副主任黃建昌則痛批，台南市議會頻頻傳出議員詐領助理費，近一年來已經有七起，根據〈地方制度法〉等法規規定，直轄市議會議員每人得聘用公費助理6至8人，每月總額不得超過24萬元，而這些助理要協助議員完成議決、質詢、提案等份內工作，但多數議員比起開會，似乎更積極為了選舉打知名度、炒新聞，根本就是用公費助理來「服務選情」。

台灣基進台南黨部主委李宗霖表示，台南市東區號稱台南的文教區、蛋黃區、菁華區，但7位涉嫌詐領助理費的議員中，卻有2位是東區的市議員，讓身為東區的選民得自己也感到羞愧，辜負選民的寄託更是浪費人民的納稅錢，台灣基進成立「台南市議會監督小組」就是要跟市民站在一起，「議員不合格，那就交由基進來改革」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
6.45%93.55%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.78%84.22%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀