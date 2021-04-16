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牛飼養頭數全國第三　台南緊急啟動防範牛結節疹防疫作為

記者鄭婷襄／台南報導

2021-04-16 15:52:56

新北市林口區肉牛場傳出台灣本島首例確診感染牛結節疹的病例，牛飼養頭數全國第三的台南市也緊急啟動防範牛結節疹防疫作為。（圖／台南市政府提供）
▲新北市林口區肉牛場傳出台灣本島首例確診感染牛結節疹的病例，牛飼養頭數全國第三的台南市也緊急啟動防範牛結節疹防疫作為。（圖／台南市政府提供）
新北市林口區肉牛場4月15日確診感染牛結節疹病例，為台灣本島首例，台南市政府農業局為防堵疫情，緊急啟動防疫作為，台南市長黃偉哲今（16）日表示，因為牛結節疹傳染力非常高，會要求農政單位嚴格管制畜牧場的進出，所以千萬要把邊防海境要做好，避免走私，避免人攜帶病毒進來。

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台南市政府指出，台南為牛飼養重鎮，養牛戶158戶飼養約2萬7千頭（肉牛33戶4,212頭；乳牛102戶22,035頭；役用牛23戶63頭），牛飼養頭數居全國第三，而此次新北市檢出牛結節疹病毒核酸與2019年中國發表的流行病毒株基因序列相似度達100%。

台南市農業局長謝耀清表示，牛結節疹為痘病毒所造成的病毒性疾病，主要靠病媒（蚊、蠅、壁蝨）叮咬及痂皮傳播，發生率介於10%至20%之間，死亡率低通常為1%至5%，潛伏期及發病期長，特徵為高燒、皮膚、黏膜和內臟結節、消瘦、淋巴結腫大、皮膚水腫，恢復相當緩慢且預後不良，感染動物通常已不具經濟價值。此病為OIE（世界動物衛生組織）表列疾病，亦為我國法定甲類動物傳染病，但不是人畜共通傳染病。

▲台南市動保處加強輔導養牛戶吊掛捕蚊燈、黏蟲板及場內外環境清潔及消毒工作。（圖／台南市政府提供）
▲台南市動保處加強輔導養牛戶吊掛捕蚊燈、黏蟲板及場內外環境清潔及消毒工作。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲指出，目前台南沒有牛結節疹病例，去年金門出現牛結節病時台南就已經嚴格防範，現在病例進到本島是值得注意的，因為疫情的關係兩岸間的往來並不多，卻還碰到這樣的狀況，可見一定是人帶進來的，口蹄疫當初就是非法走私中國大陸的黑豬肉，造成台灣的豬隻感染一發不可收拾，口蹄疫的教訓大家要記在心裡，所以說千萬要把邊防海境要做好，避免走私，避免人攜帶病毒進來。

謝耀清指出，為嚴加防範牛結節疹發生疫情，動保處已成立「臺南市動物疫災（牛結節疹）緊急應變中心」進行相關防疫因應工作，並於3日內完成全市158戶養牛場疫情訪視調查工作，在疫苗進口到位前加強輔導養牛戶吊掛捕蚊燈、黏蟲板及場內外環境清潔及消毒工作，後續疫苗進口後則將配合農委會疫苗配發，對全市所有牛隻施打疫苗，並對養牛戶加強防範宣導。

動保處呼籲，養牛場應配合市府各項防疫措施，加強人員、車輛進出管控及清潔消毒，並每週定期進行場內消毒及吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現場內牛隻有疑似案例，應立即聯絡牧場獸醫師或直接通報該處進行相關緊急防疫處置，共同防範牛結節疹，守護養牛產業。

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