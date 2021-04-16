采子與「謝忻、愷樂」差在哪？粉絲揭1差異：讓人看不起

人氣創作歌手采子遭爆與閨蜜荳荳男友何孟遠搞曖昧，劈腿消息曝光後兩人成為眾矢之的，更接連拍片道歉，宣布退出《全明星運動會2》盼止血。不過也有網友提出想法，認為采子若能如同謝忻上博恩的節目「狗屎寫手」自嘲，或許有機會重新翻身。文章曝光後掀起網友討論，但也有網友立刻打槍直言「采子不能跟愷樂、謝忻相提並論」。

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這名網友在《Dcard》追星版上發文提到，謝忻因去年捲入與已婚藝人阿翔（陳秉立）的不倫戀，漸漸隱身螢光幕前。不過後來上了博恩的自嘲型的脫口秀節目《狗屎寫手》，配合寫手的諧音地獄梗，上台後按耳機傳來的指示講出「起床發現是阿翔」、「我教音樂，可是家裏買不起鋼琴，我的第一直覺就是去偷琴（情）」等勁爆台詞，勇於自嘲和願意認錯、道歉的態度，反而獲得不少人的尊重。

▲謝忻日前上了博恩脫口秀節目《狗屎寫手》，大談不倫戀，引發熱議。（圖／NOWnews資料照片）

該名網友就以「敲碗采子上狗屎寫手」為題，希望采子也能夠到網路節目上自嘲，「一次把自己洗臉的夠」，認為此舉說不定也能走上同一條路挽回粉絲和觀眾的信任，更稱若合作影片出爐「點擊率一定超高」。不過文章底下有網友並不看好，紛紛留言回應「謝忻態度好一百倍」、「她比較適合去炎上」。

此外，也有網友分析采子和謝忻、愷樂的差異，「這件事我真的覺得采子不能跟愷樂還有謝忻相提並論，愷樂跟謝忻確實也做了一樣的錯事，但差別是她們一開始就道歉、沒有說謊；而采子呢？證據到哪說到哪」、「覺得重點在勇於認錯，你既然已經做錯了，但連承認的勇氣都沒有只會讓人更看不起，她的道歉影片裡面一直在謝謝粉絲，但受傷最嚴重的荳荳我真的沒看到她提了幾次」。（編輯：楊智傑）