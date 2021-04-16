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買房自住不划算？他「細算」後愣住　眾反揭關鍵：怎麼會

編輯中心/綜合報導

2021-04-16 21:59:12

▲有網友在PTT好奇「臺灣少子化情形嚴重，房子一直蓋給誰住」，貼文一出，也有網友抖出關鍵。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友在PTT以「買房自住是不是不划算」為題發文，表示經過自己細算過後，覺得買房不划算，貼文一出，眾人反揭開關鍵。（示意圖／取自unsplash）

近年來房價居高不下，讓許多年輕人感嘆「根本買不起」，對此，就有一名網友好奇「買房自住是不是不划算」，而他細算以後也愣住了，但貼文一出，眾人反揭關鍵，直呼「怎麼會」。

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該名網友在PTT以「買房自住是不是不划算」為題發文，表示他最近在看房，發現如果一個人住，租一個一萬的套房就差不多了，水電費算起來買或租差不多，但是現在買房大多都是大樓，需要負擔管理費；租屋的話，東西壞了還能找房東。

而原PO也細算了一下，發現「租房一年大約十二萬，十年也才一百二十萬，假設我租到死五十年六百萬，其實也買不起一間套房，你會說房子可以賣，問題你要想要有人買阿，不然就跟股票套牢一樣，就算現在買新成屋，五十年的老房子誰要買，到時人人都買新屋了」。

▲有網友在PTT以「買房自住是不是不划算」為題發文，表示經過自己細算過後，覺得買房不划算，貼文一出，眾人反揭開關鍵。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友在PTT以「買房自住是不是不划算」為題發文，表示經過自己細算過後，覺得買房不划算，貼文一出，眾人反揭開關鍵。（示意圖／取自pixabay）
他接著說道，況且現在幾乎都是蓋大樓，房子的價值大約過二十年就砍半，「你土地也沒多少持分，還不算地價稅跟裝潢還有銀行利息，仔細想想沒結婚需求，幹嘛買房子」？

貼文一出，引起熱議，有些網友認為「單身租房子很方便，但有小孩搬家問題就比較大」、「你突破盲點了，恭喜，繼續租屋笑看買房的盤子」、「買房自住如果遇到惡鄰，真的很慘，租房彈性很多」、「不結婚確實沒差」、「是，租房可以換，缺點是屋子可能小，哪邊不滿意不能改」。

但也有不少網友表示，「幫房東養房也不划算」、「有些房東不租老人。即使老人是病死，不算兇宅也一樣」、「完全不對。台灣在都市買實用的房自己住，幾乎不敗」、「租金會通膨，但低利房貸不會。這算一下就知道了」、「就算房價不漲，買都市房自己住幾乎都划算。投資不敢講，精算幾乎還是自己買勝率大....而且自己房子有很多無法量化的優點。但也不要硬買啦，現在這個時代就是這樣，划算的事是留給那些有餘裕的人的。」、「怎麼會不划算，你買房是要拿來住的，整天想賺錢啊....」。（編輯：郭佩蓉）

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