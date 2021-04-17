中捷販賣店4／25開業　車站逛街新體驗

台中捷運綠線將於4月25日中午12時後正式通車，這條16.71公里長、擁有18個車站的綠色廊帶，沿線商業活動發達，周邊店家已準備迎接捷運商機。台中捷運公司表示，為提供多元服務，舊社站、松竹站、市政府站、水安宮站、大慶站及高鐵台中站等6個車站設置15家販賣店，綠線試營運期間陸續進駐，搶先試賣獲旅客好評，25日將正式開業。

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中捷公司表示，舊社站推出種子部落文創市集，目前已有第六市場名店「小瓢蟲柴燒窯烤」進駐，取用天然蘋果酵母液做成老麵麵包，窯烤後龍眼木柴香融入食材，蘊含麥香也散發出柴燒香。松竹站則有網美最愛的手搖飲「王者香‧蘭花繡茶」，搭配「香烘焙坊」、「心糕點」當日現做麵包與甜點，不論遊客或通勤族都能享受片刻的愜意時光。

市政府站的全家便利商店提供往來民眾日常生活所需，並有台中首家「繼光香香雞x Tplus茶加聯名店」、「熠熠咖啡」、「星野製菓」、「晶碩光學」進駐。水安宮站有充滿文青風格的「慶記本舖」，將好吃的慶記燒與茶飲做完美結合；「視鏡空間」則可體驗最新虛擬試戴科技，輕鬆找到適合的眼鏡或隱形眼鏡。

大慶站的「吾斗米商號」提供健康、天然、美味的餐盒及飲品，從產地到餐桌，是最「食在」的好朋友；台灣在地文創品牌「木森好襪」，將台灣特色小吃「穿」著走；「樂達遊戲」最新、超海量的扭蛋則滿足收集狂熱。高鐵台中站有充滿台中風格的迷你7-ELEVEN，在此喝咖啡、賞美景超chill。

中捷公司指出，為提供乾淨舒適的乘車環境，販賣店皆設置於開放飲食區域，跨越黃色的禁止飲食線後則一律禁止飲食，但可攜帶食物，提醒乘客遵守捷運禮節。