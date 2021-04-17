終於收到面試通知！求職妹問錯「一句」GG：履歷秒被撕掉
編輯中心/綜合報導
2021-04-17 10:55:18
面試工作的時候有很多眉角，每間公司注重的層面也不同，面試所提出的問題也大不相同。近日，就有女網友分享自己的面試經驗，表示自己去某公司應徵，結果被身家調查一番，於是問了「一句」之後，當場履歷被撕掉請回，讓她感到非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「待業三個月了，這期間面試或是寫面試公司的制式履歷表大多都要寫家庭成員，其實我對於這項很反感，因為我覺得這個是屬於我的個人隱私，剛剛才結束一場面試，就是瘋狂地問我家庭背景，甚至連家人的職業都要摸清楚底下，讓我面試完心情非常低落」。
「這讓我想到二月有一場不愉快的面試經驗，一位大嬸主管狂問我是不是單身、交往多久、為什麼分手等等問題，然後也是狂問我家的人有誰跟職業」後來我就問面試主管『不好意思，我希望您能針對我進行提問可以嗎？」結果那主管直接惱羞在我的履歷打一個大叉叉，撕成對半往上丟說「這麼嬌貴，人品應該也不怎麼樣吧？我問問你爸媽還好吧？妳不是家裡長大的嗎？難道是撿來的？」遇到這樣的情況讓原PO感到委屈又傻眼。
貼文一出，網友紛紛回應「其實可以拒絕回答過於私人問題，這是法律保障的」、「我之前應徵PT，對方連家裡養的寵物品種都問，真的超白眼」、「這種公司不去也罷，撕履歷真的太扯了」、「看完覺得最讓我傻眼的是把履歷撕成兩半」、「前面問那些問題有夠無聊，最扯的是後面還羞辱你」、「撕履歷太過分了吧，還當著你的面＝＝」、「我對填家庭環境也是非常排斥」。（編輯：張嘉哲）