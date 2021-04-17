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結婚「婚禮費用」如何分擔？過來人吐1重點：一定要做到

編輯中心/綜合報導

2021-04-17 10:54:39

▲原PO把塵封已久的結婚照搬出來，女兒一看就誇讚「好漂亮喔」，下一句話卻讓她當場想大翻白眼。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲結婚「婚禮費用」如何分擔？過來人點1重點。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）
結婚是兩人的終生大事，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎，近日，就有網友表示疑惑「結婚的『婚禮費用』該如何分擔？」貼文引發許多過來人分享經驗，更有人點出一個重點，直言「一定要做到」，引起熱議。

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▲過來人更
▲過來人更 ▲過來人更點出一個重點在於「不管怎麼出錢，想要的項目一定要讓對方知道」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
這位網友在網路論壇PTT GetMarry板上PO出一篇「婚禮費用怎麼分攤？」的文章表示，「想問問大家婚禮的費用都是怎麼跟另一半分配啊？覺得討論這個話題會有點尷尬，畢竟談錢傷感情，但都已經決定都要結婚了，明講是最好的方式，畢竟交往期間我們都是互相分擔費用」，原PO更接著說「老公已經先支付了場地的費用，場地這部分費用之前討論過雙方平分，但我自己有一點想再加別的佈置，目前是想要自己負擔這額外的費用，大家覺得這樣好嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

過來人網友們紛紛留言，「自己想要的額外部分自己出錢」、「要成為家人，事情可以直接溝通說清楚」、「自己想加的自己負擔」、「誰想要的就誰出，都想要就一半一半」、「一開始就講好一人一半，自己額外想要的自己付」，甚至更點出一個重點在於「不管怎麼出錢，想要的項目一定要讓對方知道」，「把可能的後續花費都列清楚再去跟另一半討論吧，就算你自己願意全付也是要讓他知道有這些項目」、「當初是把所有需要的項目列出跟老公討論，有共識後平分，但如果是因為我個人原因造成的額外支出是我自己出」、「我們是先各自付款，有說好全部一起出，最後全部總結之後再看誰要補給誰」。（編輯：王柏文）

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