結婚「婚禮費用」如何分擔？過來人吐1重點：一定要做到

過來人網友們紛紛留言，「自己想要的額外部分自己出錢」、「要成為家人，事情可以直接溝通說清楚」、「自己想加的自己負擔」、「誰想要的就誰出，都想要就一半一半」、「一開始就講好一人一半，自己額外想要的自己付」，甚至更點出一個重點在於「不管怎麼出錢，想要的項目一定要讓對方知道」，「把可能的後續花費都列清楚再去跟另一半討論吧，就算你自己願意全付也是要讓他知道有這些項目」、「當初是把所有需要的項目列出跟老公討論，有共識後平分，但如果是因為我個人原因造成的額外支出是我自己出」、「我們是先各自付款，有說好全部一起出，最後全部總結之後再看誰要補給誰」。（編輯：王柏文）
過來人網友們紛紛留言，「自己想要的額外部分自己出錢」、「要成為家人，事情可以直接溝通說清楚」、「自己想加的自己負擔」、「誰想要的就誰出，都想要就一半一半」、「一開始就講好一人一半，自己額外想要的自己付」，甚至更點出一個重點在於「不管怎麼出錢，想要的項目一定要讓對方知道」，「把可能的後續花費都列清楚再去跟另一半討論吧，就算你自己願意全付也是要讓他知道有這些項目」、「當初是把所有需要的項目列出跟老公討論，有共識後平分，但如果是因為我個人原因造成的額外支出是我自己出」、「我們是先各自付款，有說好全部一起出，最後全部總結之後再看誰要補給誰」。（編輯：王柏文）