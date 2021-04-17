水情未解！舒力基路徑西修 氣象局：若降雨以東半部為主
記者許家禎／台北報導
2021-04-17 11:09:43
今年第二號颱風中颱舒力基可能發展成強颱，外界關心其外圍環流是否影響台灣帶來降雨、一解台灣乾旱的渴，但氣象局今（17）日指出，舒力基預計下週四、五最接近台灣，目前路徑西修，也不排除發展成強颱，但預計經過菲律賓呂宋島後強度會慢慢減弱，若真的影響台灣，降雨也可能只會以東半部為主，缺水的西半部天氣型態應是多雲到晴。
氣象局指出，中颱舒力基今日8時的中心位置在北緯10.7度，東經131.2度，以每小時20公里速度，向西北西進行。中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風暴風半徑 220 公里，十級風暴風半徑70公里。
中央氣象局預報員張承傳今日指出，目前看來舒力基以在菲律賓東方近海做北轉的機率比較大，當然也不排除整個高壓的強度比預測再更強一點，路徑有機會過呂宋島後再回轉，但基本上它在接近呂宋島或是登陸呂宋島之後，甚至往東北方向走後，強度都會慢慢減弱，直接影響台灣的機率仍偏低。對台灣來說，若有降雨應該會以東半部為主，西半部應是多雲到晴。
氣象專家吳德榮也在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，舒力基快速發展，預計將在明（18）日增強為強烈颱風，路徑持續西修，有可能穿過菲律賓後再迴轉，可能距離台灣更近，至於是否帶來降雨仍有待後續觀察。