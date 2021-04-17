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新科立委房地產王　鄭正鈐擁48筆土地建物

記者鄭宏斌／台北報導

2021-04-17 11:45:36

鄭正鈐
▲根據監察院的財產申報資料，國民黨新竹市立委鄭正鈐名下共有48筆房地產（土地28筆、建物20筆）。（圖／取自鄭正鈐臉書）
根據監察院的財產申報資料，在本屆的新科立委之中，地產王是國民黨新竹市立委鄭正鈐，他申報28筆土地和20筆建物，名下房地產共有48筆，分布於新竹市、新竹縣芎林鄉和台北市內湖區。

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鄭正鈐的財產申報資料中，他也申報1輛奧迪轎車、現金80230元、存款125萬6574元、有價證券32萬3120元、9筆保單9筆，以及6251萬4723元的債務，多是房貸。

其次，國民黨立委林文瑞和配偶也持有土地39筆、建物5筆，擁有44筆房地產。

國民黨立委洪孟楷申報了土地4筆、建物13筆，分布於台北市文山區、信義區和新北市林口區。而民進黨立委沈發惠也申報了他和配偶擁有土地4筆、建物10筆，分布於台北市松山區和新北市金山區、汐止區。

在新科立委申報的房地產資料中，比較特別的是國民黨立委吳怡玎，她申報土地24筆、建物1筆，而該建物則是座落在英國倫敦。

根據監察院的公職人員財產申報資料，其中在「不動產」的分項中，除了土地，還要申報建物的相關資料。而建物這一項目，包括了房屋和停車位，有人將公設、陽台等等列為不同筆數，因此，建物的「筆數」並不等同於有幾棟房子。

 

 

 

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