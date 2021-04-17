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ㄈ桃園全天減壓供水　水利署燃放增雨焰劑、盼留住雨量

記者許家禎／台北報導

2021-04-17 13:03:10｜2021-04-17 14:17:38

▲水利署掌握氣象情資，於17日趁東北季風南下之際，通知人工増雨作業小組燃放增雨焰劑，希望多留住些雨量於集水區，以緩解水庫乾旱之急。（圖／水利署提供）
▲水利署掌握氣象情資，於17日趁東北季風南下之際，通知人工増雨作業小組燃放增雨焰劑，希望多留住些雨量於集水區，以緩解水庫乾旱之急。（圖／水利署提供）
中南部水情吃緊，桃園開始全天減壓供水，新竹、台南、高雄也預計自4月23日針對工業用戶提升節水率。水利署掌握每刻氣象情資，於今（17）日上午東北季風稍微增強之際，通知石門、寶二等水庫之地面人工増雨作業小組燃放增雨焰劑，希望多留住些雨量於集水區，以緩解水庫乾旱之急。

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目前桃園石門水庫蓄水率已低於3成且持續下降，桃園地區自即日起減壓時段，由原本夜間10時至隔日6時擴大為全日實施。另外，自下周五4月23日起，新竹地區每月1,000度以上工業用水戶由節水11%提升至13%；台南及高雄地區每月1,000度以上工業用水戶由節水7%提升至11%。至於非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率由減量供水10%提升至20%。

而東北季風南下，今日水利署研判有降雨機會，因此即刻通知石門、寶二等水庫之地面人工増雨作業小組，於今日上午8時50分起完成待命，並視增雨合適時機於9時20分燃放增雨焰劑。

水利署指出，人工增雨作業團隊均時刻留意每一波可能的降雨系統，除與氣象局保持密切聯繫外，增雨作業小組也會視雲系移動與發展實況，絕不放過任何一個降雨機會，即時啟動增雨作業，期盼多留住些雨量於集水區，以緩解水庫乾旱之急。

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