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傳口譯哥選北市議員　趙怡翔：會回台以其他方式從政

記者胡宥心／台北報導

2021-04-17 13:18:13

▲趙怡翔駐美人事案，引發批評聲浪。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）
▲駐美代表處政治組長趙怡翔（口譯哥）將回台灣，沒確切時間點。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）
媒體報導我駐美代表處政治組長趙怡翔（口譯哥）已向駐美代表蕭美琴請辭，預計今年中返台投入明年民進黨台北市議員選舉。趙怡翔本人親自在臉書回應，他會回台灣，但目前沒確切時間點，未來將透過「其他方式」繼續參與政治。

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趙怡翔表示，他來美國已經快達兩年半了，很榮幸有機會跟美處這個優秀的團隊共事，還有和美方的對口密切合作，共同促進並完成一些重要推案。

趙怡翔說，台美關係是台灣最關鍵的對外關係，也是確保我們自由與民主的重要力量。現在台美關係相對過往更穩固，無論在安全、經濟、區域事務，或高層交流上，雙邊合作更為緊密，也更有互信。

趙怡翔表示，如今台灣官員進入美國國務院開會已成為常態。而拜登總統也在上任不到100天派遣資深訪團赴台交流。這些都是得來不易的進程，也再度證明蔡政府的踏實外交是被世界所認同。

「至於我個人，我非常感謝過去這段時間有機會在美國打拼，未來也希望能透過其他方式參與政治。」趙怡翔說，他暫時還沒有確定回台灣的時間點，而在回台灣前，也將持續在這裡為台美關係努力，希望讓外界繼續看到更多台美進程。

2016年為總統蔡英文「一譯成名」的「口譯哥」趙怡翔為英文記者出身，曾擁有加拿大國籍，因自認台灣人，於2016年放棄加拿大籍，自願服完兵役後返台工作；曾任小英基金會研究員、民進黨國際事務部副主任、國安會祕書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任、外交部長吳釗燮辦公室主任，隨後並在2019年派駐華府代表處一等諮議，以政治組長名義對外。

趙怡翔受外交部長吳釗燮重用，堪稱為吳釗燮的左右手，2019年派駐華府引發外界質疑時，吳釗燮還曾多次出面力挺；趙工作表現備受外界肯定，當時包含時任美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀在內的多位學者、外交官，也都在其臉書留言力挺。

▲趙怡翔臉書提到自己將回台灣（翻攝趙怡翔臉書）
▲趙怡翔臉書提到自己將回台灣（翻攝趙怡翔臉書）
 

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