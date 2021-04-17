口譯哥傳投入北市議員選戰 吳怡農：對我來說是好消息
記者胡宥心／台北報導
2021-04-17 13:38:51｜2021-04-17 13:40:42
媒體報導我駐美代表處政治組長趙怡翔（口譯哥）已向駐美代表蕭美琴請辭，預計今年中返台投入明年民進黨台北市議員選舉。民進黨台北市黨部主委吳怡農今（17）日回應表示，「這對我來說是好消息！」
吳怡農身為北市黨部主委，肩負起2022年議員提名名單重任，最主要目標除了保有現任綠營議員席次，更要拓展台北市選區議員、市長選票。
媒體今問到趙怡翔可望投入北市議員選戰，吳怡農笑著回應，這對自己是好消息，他樂見這麼多政治心血，過去從事政治幕僚或是產業界工作希望投入自己心力參政，是好的發展，目前市場上消息很多，最重要的是鼓勵有興趣從政的人提早做好規劃，他一定會推出最優秀的人選。
趙怡翔沒有黨內派系支持，未來選舉是否受牽制，吳怡農回應，民進黨初選有自己的機制，且這是明年的事，黨內會照程序推出最好的人選。至於趙怡翔會選哪區？吳怡農坦言，還是要問他個人。
民進黨立委羅致政表示，趙怡翔有無請辭他不清楚，但是之前有聽過他想選議員，想回到台灣參加選舉，具體哪個選區還不了解。羅致政補充，其實以他的能力留在外交體系，一定是黨內重要的外交人才，但他有意願選舉，民進黨也會支持。