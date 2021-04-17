影／趣問小朋友「總統是幹什麼的？ 」馬英九：發漢堡的
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-17 15:24:48｜2021-04-17 16:13:51
前總統馬英九近日推出「大九好食光」Vlog影片，第二集來到台北市立動物園，陪伴南投鹿谷國小與初鄉國小的一百多名小朋友們一同看熊貓與穿山甲，馬英九親自發送午餐給小朋友時，趣問小朋友「總統是幹什麼的？ 」，小朋友回答「統治世界」，馬英九卻來一段冷笑話，妙答「是發漢堡的！」
參訪動物園過程中，馬英九牽著小朋友一起參觀，認真聽導覽，但也遇到熱情的家長抱著孩子一同合照，但小朋友看著馬英九卻放聲大哭，不管馬英九怎麼安撫都沒用，讓馬表情十分尷尬﹔在發放午餐的過程中，馬英九也妙問小朋友「總統是幹什麼的？ 」，有小朋友迅速回答「統治世界」，馬英九輕拍小朋友的肩膀說，「是發漢堡的」，馬氏冷笑話讓小朋友表情無語。
馬英九表示，偏鄉的小朋友來臺北一趟並不容易，很開心能他們一同參觀動物園，世間最動人的，莫過於孩子們燦爛的笑容與純真的眼神，什麼都比不上。與他們同遊，讓我感到滿滿的幸福。祝福所有的小朋友在成長的路上都健康快樂，期盼我們的國家越來越好，讓每個孩子都能擁有更美好的未來！