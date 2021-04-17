舒力基轉強颱 下周四前後東半部短暫雨
記者許家禎／台北報導
2021-04-17 17:52:00
目前在菲律賓外海的今年第二號颱風舒力基今（17）日下午2點轉為強烈颱風，預計下周四（22日）前後最靠近台灣。氣象局指出，目前颱風逐漸北轉並朝東北方向前進，過程中若較靠近台灣，可能僅會對東半部地區造成局部短暫雨，為水情所苦的中南部降雨機率不大。空氣品質部分，原本預期今日傍晚北部將達紅燈，但環保署後來下修成橘燈。
舒力基今日下午2時轉為強颱，其中心位置在北緯11.4度，東經130.2度，以每小時20公里速度，向西北西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑80公里。
氣象局也在下午發布強風特報，表示東北季風增強，桃園至台南、東部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請民眾多加注意。
至於空氣品質部分，原本預期今日傍晚北部將達紅燈（對所有族群不健康）等級，但環保署下午修正為橘燈。包括北部、中部、雲嘉南、高屏是橘燈（對敏感族群不健康）等級，竹苗是普通，宜蘭與花東則是良好。
環保署指出，今日環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件較好，中南部位於下風處，擴散條件較差，有利污染物累積；西半部受境外污染物移入及午後光化作用影響，污染物濃度上升。