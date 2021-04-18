NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

緊張升高　俄羅斯和烏克蘭相互驅逐外交官

中央社

2021-04-18 09:09:51

烏克蘭總統 澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）
▲俄羅斯最近在烏克蘭邊界附近部署重兵，導致雙方緊張對峙升高。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社聖彼得堡17日綜合外電報導）俄羅斯最近在烏克蘭邊界附近部署重兵，導致雙方緊張對峙升高，俄羅斯今天表示，它將驅逐一名烏克蘭外交官，此舉促使基輔當局立即誓言採取類似報復，進一步升高緊張對峙。

我是廣告 請繼續往下閱讀
俄羅斯聯邦安全局（FSB）發表聲明說：「烏克蘭外交官索索紐克（Alexander Sosonyuk）已被FSB拘留，他是烏克蘭駐聖彼得堡總領事館的領事。」

聯邦安全局指出，索索紐克16日與一名俄羅斯公民會面時，試圖取得「機密」資訊，當場被逮。

俄羅斯外交部今天表示，它已召見烏克蘭代辦波柯季洛（Vasyl Pokotylo），並告知限令那名烏克蘭外交官於4月19日起的72小時內離境。

俄羅斯於2014年兼併烏克蘭的克里米亞半島（Crimea）並支持烏克蘭東部親俄分離主義分子。烏克蘭政府軍自2014年以來，一直與獲俄羅斯撐腰的烏東分離主義分子交戰，衝突於今年初加劇，實際上已撕毀去年7月達成的停火協議。

自今年初以來約30名烏克蘭軍人陣亡，相較於去年共50人喪命，他們大都是遭狙擊手擊斃。

俄羅斯近年來曾依涉嫌從事間諜活動，拘捕一些烏克蘭人，但逮捕外交官相當罕見。

在基輔（Kiev）方面，烏克蘭外交部表示，它已抗議烏克蘭外交官遭非法拘捕，並稱基輔當局將會驅逐一名俄羅斯資深外交官。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）表示，俄羅斯粗暴違反外交公約，尋求升高緊張情勢。尼柯蘭科告訴法新社，「為回應上述挑釁，駐基輔俄羅斯大使館一名資深外交官，必須於4月19日起的72小時內離開烏克蘭。」（譯者：劉學源）1100418

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
12.5%87.5%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
16.6%83.4%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀