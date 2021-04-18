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NBA／Aldridge離隊　馬刺補強鎖定公牛213公分高砲台

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-18 09:22:17

▲Lauri Markkanen（圖／美聯社／達志影像）
▲公牛前鋒Lauri Markkanen。（圖／美聯社／達志影像）
受到傷病以及球隊季中交易影響，芝加哥公牛隊芬蘭籍大前鋒Lauri Markkanen在隊中的地位每況愈下，不過有鑑於他的年紀和天賦，仍然有許多球隊在今年夏天休賽季有意得到他，聖安東尼奧馬刺就是其中之一。

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在2017年首輪第7順位被選中的Markkanen，身高有213公分，投籃手感相當出色，籃板也有一定的能力，菜鳥球季就有15.2分、7.5籃板的數據，但之後的生涯受制於傷病，成長有限，防守也常遭人詬病。

曾經被公牛視為是未來核心的Markkanen，在Zach LaVine到來之後，在球隊中的戰術地位下降，今年季中球隊又找來Nikola Vucevic，讓他進一步被降到了替補。

馬刺就過去偏愛使用歐洲球員，本季在球隊大前鋒LaMarcus Aldridge離隊之後，大前鋒的位置出現空缺，還有許多潛力待開發的Markkanen，成為他們鎖定的目標。

對於這種身材細長的高砲台，馬刺過去不乏養成經驗，像是現在於巫師發揮出色的Davis Bertans就是和他類型相當像的球員。不過聖城今年夏天若想要得到他，也必須面臨許多球隊的競爭。

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