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牛結節疹無新增案例　苗栗以北完成疫苗注射

中央社

2021-04-18 20:54:43

農委會18日表示，已完成全台牛結節疹疫情調查，未發現新增案例牛場；此外，苗栗以北縣市已在3天內完成轄內牛場牛隻疫苗注射。（中央社檔案照片）
▲農委會18日表示，已完成全台牛結節疹疫情調查，未發現新增案例牛場；此外，苗栗以北縣市已在3天內完成轄內牛場牛隻疫苗注射。（中央社檔案照片）
（中央社記者張雄風台北18日電）農委會今天表示，已完成全台牛結節疹疫情調查，未發現新增案例牛場；此外，苗栗以北縣市已在3天內完成轄內牛場牛隻疫苗注射，總計注射1萬6100頭。

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行政院農業委員會動植物防疫檢疫局牛結節疹中央災害應變中心發布新聞稿說，今天全台各縣市皆已完成所轄養牛場疫情調查，未發現有新增疑似案例牛場，新北市案例場也無新增疑患牛隻；北北基及桃竹苗等7縣市也於今天完成所有轄內牛場牛隻牛結節疹疫苗注射。

應變中心說明，為防堵牛結節疹蔓延擴散，北北基及桃竹苗等7縣市於3天內完成所有養牛場牛隻疫苗注射，期間並協調包括台大、興大、嘉大及屏科大等4所大學獸醫學院師生共32人，依各縣市需求協助執行疫苗注射。

應變中心指出，今天苗栗以北縣市養牛場牛隻總計注射1萬6100頭；全台各縣市也同時完成轄內養牛場牛隻健康訪視，共計1623場、16萬815頭，健康狀況均良好。

應變中心表示，由於牛結節疹主要透過病媒傳播，施打疫苗是目前控制牛結節疹最好的方法，苗栗以北已全數完成疫苗注射，將可有效建立保護帶，阻絕疫病透過感受性牛隻持續傳播蔓延。

應變中心提醒養牛戶務必落實相關生物安全工作，包含人、車管制及場內清潔消毒，更重要的是病媒控制，因此各養牛場內應24小時吊掛捕蟲燈，並放置黏蟲板及保持周邊環境整潔，以降低病媒密度，才能確實有效預防。

應變中心強調，牛結節疹不是人畜共通傳染病，國產肉品及乳品沒有任何食安疑慮；農委會也要求國內養牛業者加強每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，共同防堵牛結節疹疫情蔓延，維護產業安全。（編輯：管中維）1100418

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