牛結節疹無新增案例　苗栗以北完成疫苗注射

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應變中心說明，為防堵牛結節疹蔓延擴散，北北基及桃竹苗等7縣市於3天內完成所有養牛場牛隻疫苗注射，期間並協調包括台大、興大、嘉大及屏科大等4所大學獸醫學院師生共32人，依各縣市需求協助執行疫苗注射。
應變中心指出，今天苗栗以北縣市養牛場牛隻總計注射1萬6100頭；全台各縣市也同時完成轄內養牛場牛隻健康訪視，共計1623場、16萬815頭，健康狀況均良好。
應變中心表示，由於牛結節疹主要透過病媒傳播，施打疫苗是目前控制牛結節疹最好的方法，苗栗以北已全數完成疫苗注射，將可有效建立保護帶，阻絕疫病透過感受性牛隻持續傳播蔓延。
應變中心提醒養牛戶務必落實相關生物安全工作，包含人、車管制及場內清潔消毒，更重要的是病媒控制，因此各養牛場內應24小時吊掛捕蟲燈，並放置黏蟲板及保持周邊環境整潔，以降低病媒密度，才能確實有效預防。
應變中心強調，牛結節疹不是人畜共通傳染病，國產肉品及乳品沒有任何食安疑慮；農委會也要求國內養牛業者加強每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，共同防堵牛結節疹疫情蔓延，維護產業安全。（編輯：管中維）1100418