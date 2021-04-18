小煜當嘉賓秀冰塊腹肌！曝初識李玖哲「快被氣死」
記者李薇/綜合報導
2021-04-18 21:33:25
金曲歌王李玖哲，今（18日）在華山Legacy舉辦第2場個人演唱會，特別邀請過去在《全明星運動會》同為紅隊的隊友小煜（楊奇煜）擔任嘉賓，同樣擁有好歌喉的兩人帶來《不，完美》，詮釋起來讓粉絲有別以往的感受，魅力滿點，不僅如此，小煜還在台上掀起衣服大秀6塊腹肌，與李玖哲互尬身材。
皆有在健身的李玖哲和小煜，不忘在台上與大家分享維持好身材的祕訣，小煜更是在現場大方秀出自己的腹肌，讓粉絲一飽眼福，小煜也透露在《全明星》初識李玖哲時的回憶，以為對方很壯一定是位好用的隊友，殊不知李玖哲因聽不懂躲避球規則，導致頻頻犯規，讓他快氣死。不只小煜當嘉賓，過去《全明星》戰友IVI也到場支持，與李玖哲合唱《不缺》，一次和三位女神合唱的他，在舞台上也多了份羞澀，壓軸嘉賓則是從《聲林之王》發跡的吱吱，2人同樣參與《全明星》第一季，一齊飆唱《Shallow》、《5 a.m.》，讓粉絲聽得如癡如醉。 演唱會的尾聲，李玖哲帶來經典作品《我會好好過》、《Will You Remember me》，在一片歡呼聲中圓滿結束。從《全明星運動會》第一季畢業後，李玖哲已將近1年沒有回到老婆相馬茜身邊，李玖哲也計畫演唱會後，擇期返回日本與老婆見面，雖因疫情期間家人、老婆沒辦法來到現場，但仍感謝一路以來所有人給予的支持。