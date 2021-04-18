小煜當嘉賓秀冰塊腹肌！曝初識李玖哲「快被氣死」

金曲歌王李玖哲，今（18日）在華山Legacy舉辦第2場個人演唱會，特別邀請過去在《全明星運動會》同為紅隊的隊友小煜（楊奇煜）擔任嘉賓，同樣擁有好歌喉的兩人帶來《不，完美》，詮釋起來讓粉絲有別以往的感受，魅力滿點，不僅如此，小煜還在台上掀起衣服大秀6塊腹肌，與李玖哲互尬身材。





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▲李玖哲和小煜在現場飆唱《不，完美》。（圖／寬宏藝術提供）

× ▲李玖哲和小煜在現場飆唱《不，完美》。（圖／寬宏藝術提供）

▲ 李玖哲與師妹團IVI合唱《不缺》。（圖／寬宏藝術提供）

× ▲ 李玖哲與師妹團IVI合唱《不缺》。（圖／寬宏藝術提供）

▲李玖哲在演唱會上帶來許多經典歌曲，例如《我會好好的》。（圖／寬宏藝術提供）