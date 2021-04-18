規模6.2地震！PTT鄉民狂喊「都沒收到警報」　內行揭原因

地牛翻身連2震！花蓮縣壽豐鄉今（18）日晚間22分11時芮氏規模至少5級以上地震，22分14時又再發生芮氏規模6.2地震，不過，就有PTT鄉民納悶「為什麼國家級警報沒有收到」，貼文一出，就有內行網友解答，因為「地震規模達5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上或臺北市政府所在地預估震度達3級以上」、「3級以下不會收到警報」。





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該名網友在PTT以「為什麼國家級警報沒有收到」為題發文，表示「地震兩次，而且這麼大這麼久，為什麼國家級警報沒有響，難不成真的變成，國家級邊緣人惹嗎」？





▲今（18）日晚間花蓮縣政府西南方 20.2 公里 ，位於花蓮縣壽豐鄉發生兩起地震。（圖／氣象局）

事實上，中央氣象局局長鄭明典先前就曾在臉書上解答，防災簡訊之所以「靜悄悄」，不是細胞簡訊系統壞掉，或是誰變成國家邊緣人，而是「地震速報發送」的原則為「當偵測地震預估規模5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上」，才會發送。



