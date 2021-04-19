口譯哥將回台選北市議員？費鴻泰：他比較適合當外交部長
記者吳承翰／台北報導
2021-04-19 11:12:42
2年半前挾帶著社會質疑聲音，赴美國接任駐美代表處政治組長的口譯哥趙怡翔，連日來在臉書發文，自陳將結束駐美工作、返回台灣，外傳他已和駐美代表蕭美琴、其他民進黨政治前輩討論，預計會投入2022年台北市議員選舉。對此，國民黨團總召、曾任台北市副議長的費鴻泰評論，認為市政議題高深，和趙投身的外交工作有差異，以趙的履歷，回台別當市議員，接外交部長比較合適。
對於選議員的傳言，趙怡翔昨（18）日下午也發了文，強調在返台投入下階段人生規劃前，仍以台美關係為重，也才跟蕭美琴討論過當天工作，而蕭也在趙發文不久後留言，讚許趙的工作能力、熱情。
但趙怡翔先空降、隨即說走就走，引起藍營不滿，費鴻泰今日受訪時被媒體問到此事的看法時，費還想先了解「趙怡翔想選哪區？」隨後評論道，（當市議員）好像跟他專長差很多，當議員要對百姓的想法很了解、對市政要清楚。
費鴻泰表示，既然總統蔡英文、外交部長吳釗燮都肯定趙的能力、願意讓他到華府歷練，按照這個工作軌跡，下一步返台應該接任外交部長，「為什麼要把年輕人耍一下，安排他去做跟他專長不符的市議員？」
國民黨團書記長鄭麗文則評論，2年半趙怡翔接任一個以他年齡、歷練都無法勝任的駐美代表處政治組長，今天事實證明，當初的安排是為了過水，讓他的政治資歷更漂亮，此舉無異於打擊那些默默為台灣外交付出的外交同仁，民進黨不顧文官體系，傷害公務員士氣。