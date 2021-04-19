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防鮭魚之亂捲土重來　立院法制局建議：一年內不得再改

記者吳承翰／台北報導

2021-04-19 11:51:14

▲改名為「盧宇智波鮭魚」的台中網友分享改名後的心得。（圖／取自《Dcard》）
▲3月間的鮭魚之亂，讓藍綠立委都認為台灣改名限制過於寬鬆，立法院法制局建議修改《姓名條例》，改名後，一年內不得再改名，要民眾冷靜思考。（圖／資料照）
今年3月全台掀起「鮭魚之亂」，全台300多位民眾為了免費吃壽司把名字改成「鮭魚」，一時之間引起社會正反議論，且立委不分藍綠，都認為改名太過方便，神聖、意義重大的改名淪為業者廉價的行銷管道。立法院法制局最新報告，建議修改《姓名條例》，包括提出改名10天後才生效，避免後悔，以及改名後的一年期限內不得再申請改名，提醒民眾珍惜行政資源並保持理性。

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法制局表示，年輕「當鮭族」賺吃賺錢兩天後，符合規定者能順利改回原名，足見他們並無改名的真實意圖，只因了解政府改名的作業，提供投機的機會。

對照鄰近國家日本，提出改名申請後，完成時間需2到7週，為使民眾提出改名過程更加審慎，法制局建議「未來可研議提出改名後，生效時間訂為10天後，增加思考時間，避免後悔。」

法制局表示，台灣「改名手續不困難」以及民眾對改名「心理障礙不高」，造成每年約有10萬人改名，然而像「鮭魚之亂」如此改名動機，不僅浪費時間，還會產生不必要的文書作業，民眾應珍惜行政資源並保持理性，建議改名後一年期限內不得再申請改名。  

法制局也提到，目前「更改姓名申請書」只需勾選含有「特殊原因」的選項即可，至於是何種「特殊原因」及改成再怎樣無厘頭的名字，主管機關都無權干涉。政府如果緊抓著「如何命名為人民之自由」一句奉為圭臬，《姓名條例》恐怕有超過半數條文也屬違憲。

此外，《姓名條例》第一條明定外國人、無國籍人申請歸化我國籍者，其中文姓名「應符合我國國民使用姓名之習慣」，其實已明示改名固然是人民自由，但要改之名至少須符合國人使用的習慣，這也應是釋字第399號解釋的本意，因此，政府不應無視改名申請之亂象。

法制局建議，現今只需花80元就可改名，基於使用者付費原則，建議比照日本提高申辦費用。日本改名費用大約新台幣500元，時間需2到7週 ，若是太奇怪的名字，像是發音困難難、無法分辨性別、容易誤會成外國人的名字等等，民眾申請時就必須提出有道理的動機，日本法院才會同意改名。 

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