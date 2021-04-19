特企／水岸公園宅「新森活」 歡慶熱銷8成　邀親子同樂

青埔房市熱度持續發酵，上市建商興富發建設看中青年、小家庭消費力，推出首購型產品「新森活」，開案即創造高買氣，為歡慶熱銷8成好成績，於(18)日下午舉辦已購客回娘家豪禮抽獎活動。現場除了有市集餐車、小型音樂會外，並舉辦抽獎活動，獎項有Dyson、SONY等國際品牌家電精品共130個獎項，不少父母帶著小朋友前往，與興富發建設一同度過周末。





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台灣上市品牌興富發建設的獵地眼光精準，選定北台灣最大的重劃區-青埔特區，依照青年首購需求，以「高鐵核心地段、公園水岸首排、豪宅規格公設、低自備」打造2~3房親民總價小豪宅「新森活」，享有桃園高鐵、機場捷運A18雙軌道動能，得天獨厚的優渥條件，不僅受到在地客戶青睞，更吸引許多雙北購屋族慕名購買。





青埔建設為北台灣最大重劃區，新光影城、日本橫濱八景島水族館X-PARK、和逸飯店、IKEA桃園旗鑑店接續開幕營運，人潮帶動區域整體發展，房市交易量與成交價格回溫，就長線發展而言，堪稱北台灣最強地段，也是興富發建設選擇在此推案主因。





現場專案經理表示，興富發「新森活」擁雙公園、水岸環境，由於雙北開發趨近飽和，擁有公園、水岸絕佳環境的個案更顯珍貴，這也是大安森林公園、與大直水岸房價始終居高不下的原因，水岸公園宅保值性備受房市肯定。加上鄰近高鐵桃園站、機場捷運A18站，19分鐘就能抵達台北，相比新北周邊蛋白區更具競爭力。興富發「新森活」並為首購量身規劃優付方案，只要月付2萬5起就能夠入主水岸公園宅，深受桃園在地客戶、雙北首購族以及退休族群喜愛，才能在短時間創下熱銷好成績。



