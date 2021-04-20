母親節禮物挑哪款？3D手感按摩椅　獻給家中女王最貼心

▲Ella陳嘉樺代言TAKASIMA高島A-8200超美型3D手感按摩椅，擁有獨家花式3D手感按摩以及足部3D指壓。（圖／資料照片）

前一刻彷彿還在倒數跨年，這一秒卻發現2021年已經過完1/3，不止炎炎夏日的腳步近了，一年一度的母親節也即將到來；每到這個時刻，「該送媽媽什麼禮物」的疑問瞬間登上男性親屬和家中晚輩們討論話題排行榜第一名，不過往往苦思傷腦卻得不出結論，最後流於形式。其實，挑選優質母親節禮物很簡單，首重體貼、照顧媽媽的心意，再來點與眾不同、前所未見的新意，就能讓一年一度的母親節留下最完美的回憶。





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上班忙，回家也忙的媽媽們，不只必須隨時跟上潮流快速變化的腳步，再加上疫情始終沒有解套降溫，還必須操煩家中每一份子健康安危，身心靈時時處於緊繃狀態，「適時紓壓」就顯得非常重要；紓壓不需遠走高飛，離開最熟悉溫暖的空間，也不需特地在繁忙行程中空出時段，提早預約，有了TAKASIMA高島A-8200超美型3D手感按摩椅，媽媽們在家隨時都能舒緩壓力，恰好搭上媽媽女王節全館單筆滿3000送500購物金的優惠，讓每一位辛苦的媽媽瞬間登上最舒適的女王寶座。





全新登場的TAKASIMA高島A-8200超美型3D手感按摩椅，擁有時尚簡約超跑流暢線條外觀，搭配高質感皮革點綴，為居家空間不可或缺的時尚配件，適合每一位講究美感的媽咪們；除了時尚簡約的外貌，超美型3D手感按摩椅還擁有獨家花式3D手感按摩，以及足部3D指壓。花式3D手感按摩是以按摩球正反轉交替，進行揉、推等按摩動作，按摩軌道更加服貼人體曲線，有別於以往單調且直上直下的按摩手法，更能針對現代人肩頸痠痛、肌肉僵硬等常見問題對症下藥，紓壓放鬆超有感！





而獨家足部3D指壓則是運用獨特凸點設計，一前一後交互滾動，彷彿有位專業真人師傅坐在面前，親手獻上指節式刮痧指壓法一般；再加上腿部3段溫熱功能、特殊腳跟氣壓按摩，以及女王纖體、久坐釋壓、深度舒緩、舒展筋骨等12種智慧模式，簡直是女王等級的尊榮享受，不只化解體內累積已久的疲勞，也讓⼼靈更加輕盈放鬆，難怪高島年度品牌代言人 Ella 陳嘉樺會說：「好不真實！我真的睡著了！」



