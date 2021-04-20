新北防汛超前佈署 首創偵水志工協助
新頭殼newtalk
2021-04-20 11:17:23
因應5至11月汛期將屆，新北水利局召開防汛整備會議，針對防汛作業面通盤檢視，包含水門及抽水站巡檢、移動式抽水機調度預佈、破堤施工案件檢查、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、優先疏散弱勢、防汛備料清點等；今年另持續進行抽水站預抽機制、透水保水設施抽查，並藉由新北市防汛平台系統即時監看水情及利用新型L型防洪板重量輕搬運方便的特性加強導水能力，再聯合新北首創偵水志工協助，使防汛整備工作更加強化與落實。
水利局長宋德仁說，有關汛前工作目前已招募偵水志工19隊662人，且對轄內82座抽水站、337台抽水機組，啟動32座抽水站提早溫機起抽，另14座抽水站預抽機制，預先抽排抽水站前池水位，盡量保持預抽最低水位，預計可增加36萬公噸滯洪量，相當於50座標準游泳池水量。此外，為增加滯洪空間，進行透水保水設施抽查，以維護既有功能及檢查作業使排水設施正常運作。
他說，新北市防汛平台系統為結合智慧防災，在手機上能迅速查詢地方淹水感測數據、雨水下水道水位計數據、雨量站、CCTV等資料，並迅速通知水利局積淹水通報群組，讓新北偵水志工、各區公所承辦人員及水利局人員增進三向溝通管道，對積淹案件加速應變。
宋德仁說，目前水利局已備有約6萬497包砂包、太空包 (含袋)共733 個及新型L型防洪版454片，以供防汛搶險及區公所領取使用，另針對地勢低窪、易積水處設置大、中及小型移動式抽水機組共23台。
此外，水利局及市轄各區公所相關單位因應汛期持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤工作，並對全市732公里的雨水下水道完成巡檢，統計需清淤長度23公里及淤積量約5000立方公尺都已完成，另針對分洪道、各區低地排水設施進行自主檢查，為即將來臨的豪大雨狀況，達到迅速精確的應變作為。
新聞來源為Newtalk 新頭殼