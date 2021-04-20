捷運超方便怎麼不全台都蓋？「致命關鍵」被點出：會更傷
編輯中心/綜合報導
2021-04-20 08:15:40
台灣擁有捷運系統的縣市，目前僅有台北、桃園機捷、台中以及高雄，其便利性十足，是不少人上下班課的重要通勤工具，也帶給外縣市的觀光客旅遊極大方便。不過，就有網友討論像是「台南、南投等地，為什麼不蓋方便的捷運」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「剛剛看到台南要花五千億蓋捷運的報導，就讓我不禁好奇，有沒有版上的台南人要說說看，到底台南需不需要蓋捷運啊？」而同一時間，也有網友發文提問「怎麼像是南投說要蓋捷運也等了好久都無聲無息，如果說捷運真的這麼方便，為什麼不全台灣都蓋？」
貼文一出，網友紛紛回應「蓋到郊區都沒人在搭，幹嘛蓋」、「台南市區最適合的是輕軌，郊區就洗洗睡吧根本沒人會搭」、「不在乎投資報酬率的話，當然可以蓋，任何縣市都可以，但一算就是虧爆」、「高雄捷運、北捷都能虧損了...怎麼會覺得其他地方要蓋」、「投資報酬率問題」、「是很方便，但沒那麼多人的地方撐不起來」。
也有網友專業分析「捷運雖然方便，但要考量到虧損的問題，其保養到維護等等都是相當龐大的支出，沒有足夠的乘客運量，不僅不會回本，對市政的財務狀況也會造成極大的負擔，這些虧損的錢打哪來？當然是人民納稅錢，捷運雖然方便，但算出來事實證明，一個大眾運輸工具年年虧損的時候，是不符合社會大眾利益的，反而對財政壓力更傷。」（編輯：張嘉哲）