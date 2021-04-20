丁怡銘回鍋政院顧問 江怡臻酸蘇：別忘給民眾一個交代
去年11月因為牛肉麵風波辭官的前行政院發言人丁怡銘，今年3月又被行政院長蘇貞昌回聘行政院機要顧問，引發各界的交相指責；國民黨發言人江怡臻今（20）日指出，國家非私人公司，就算蘇貞昌院長要給年輕人一個機會，也不要忘記要給民眾一個交代。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-20 22:52:02｜2021-04-23 01:12:16
江怡臻今日接受POP Radio主持人邱明玉專訪，並對丁怡銘回鍋行政院一事發表評論；江怡臻強調，國家政治任命是非常嚴肅的事情，因為每個公職人員都是領人民的納稅錢，蘇貞昌院長不能因為派系的利益，作為用人的理由，這種情況就算是私人公司，也很難接受。
江怡臻認為，丁怡銘當初的作為，一不小心就會讓牛肉麵店經營不下去，一輩子的心血會，因為行院發言人的幾句話就泡湯，更不用說多少員工和家庭可能失去頭路；丁怡銘居官職，卻欺負民眾，卻還是能被政治任命，經手國家大事，顯見民進黨根本就是幫派政黨。
針對日本排放核廢水議題，江怡臻表示，民進黨只要求日本排放核廢水須與國際標準一致，這樣的理由看似合理，但是民眾根本沒辦法接受，這就跟萊豬議題一樣，民進黨只想拿所謂的國際標準來說服民眾，卻忽略台灣人對健康的要求。
江怡臻指出，事實是，大家對於萊豬、核廢水的安全，仍有很大的疑慮，情感上無法接受；江怡臻也提到，新北市長侯友宜在議會時，明確表示反對日本排放核廢水，這就是最好的證明。