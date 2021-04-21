韓市府沒有輸！高雄最有感建設是「韓國瑜政績」

臉書粉專「高雄點」19日列出近十年高雄有感建設，包括YouBike2.0、鐵路地下化通車、環狀輕軌通車、鐵路沿線陸橋拆除、家附近開了超商或連鎖店、滯洪池、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心、高雄市立圖書館總館、大港橋，這讓以為YouBike2.0是高雄最有感建設第一名的前高雄市新聞局長鄭照新直指，這是一個在高雄執政不到2年的團隊所達成的業績，短短2年就贏了10年。
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2021-04-21 08:45:00
對此，不少高雄人在下方留言，「U拜（YouBike2.0）很棒，點很多，很方便」、「鐵路地下化吧，不過我還是蠻懷念能看風景的那段時光」、「我投總圖，真的是愛看書的我，最佳去處。」鄭照新也在臉書上Po文強調，高雄10年內最有感政績，卻是高雄市長陳其邁市府不敢提的，而這項政績是一個在高雄服務不到2年的團隊努力達成決定的，鄭照新表示：「是的，那三個字，就是韓國瑜」。
鄭照新批評，在當時抹黑虛假的資源戰中，被封為綠營愛將的高雄市府行政暨國際處前處長、現監察院辦公室主任陳瓊華等人，為了資源利益唱衰市政，製造一個虛假的「電子韓國瑜」負面印象，過去的市府團隊用了2年贏10年，時間就是「最好的公道伯」。鄭照新還諷刺：「今天的邁團隊說要兩年拼四年，讓我們看看除了空汙，慶記，工安。兩年像四年一樣，還有什麼可以兩年拼四年。」
鄭照新宣稱，以YouBike2.0來看，高雄是六都第一個全面升級的城市，比台北更早、更果斷，如今是十年最有感政績的第一名，讓許多韓粉開心不已。不過，有熟悉高雄點運作的網友指出，相關建設前標示的數字只是「項次」，為了方便大家辨識，並不是投票結果的排序，讓不少人誤會了。
新聞來源為Newtalk 新頭殼