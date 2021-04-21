門簾也能開運！掛對款式聚財又化煞　選「2顏色」可招財

招財進寶的方式有很多種，而你知道「門簾」其實也可以用來招好運嗎？命理網站《旺好運》就指出，門簾在居家風水中常用來化解煞氣，阻隔晦氣跟負面磁場，而且只要選對正確款式，就能聚財招財、增強個人運勢，帶來好運！趕快來看看掛門簾須留意些什麼吧！





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一、布簾挑選





門簾的材質以布製為優先，其次是水晶珠簾或線門簾，長度過膝，至少要超過門把，並離地30公分。





想要興旺家運，帶來財運，推薦多選擇「山水畫」，有山群圍繞就能聚集財氣，代表求財之路有靠山；而流水可以生財，用川流不息帶動財運流動，活絡財富磁場。山水畫門簾特別適合用在客廳、玄關，開運招財。





▲《旺好運》指出，門簾在居家風水中常用來化煞，只要選對款式，就能聚財招財、帶來好運！若是想求財運，可選擇「金色」或「黃色系」門簾。（圖／取自pixabay）

二、布簾使用





門對門、門沖床、辦公室沖門都可以使用門簾，或是一開門就會看到廁所、廚房灶台，都要用門簾阻隔。





如果家中財位是房門或是比較空曠的位置，掛上門簾也能有聚財的作用。





三、布簾禁忌





門簾圖案款式多種，選購時最好避開骷髏、凶猛動物或造型奇異的玩偶類型，避開黑色或紅色，這些可能會帶來不利影響。若想要升官升遷，可以選藍色系門簾；想求財運可選擇金色、黃色系。





而平常也要保持布簾清潔、平整，這樣開運效果才會好喔！（編輯：許苡晴）





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