丁允恭案未被判性騷擾　監委提上訴：親密暴力也是性脅迫

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一、性騷擾防治法第2條所稱之性騷擾，具有以下重要要件：1.違反其意願、2.行為與性或性有關、3.行為不受歡迎、4.行為不具合理性。針對懲戒法院之原判決，既已認定丁允恭就其任職新聞局長期間，故意於106年2月27日(Y女已北上與其分手)上傳合照，讓Y女被傳為小三，造成後續之工作困擾與處於敵意環境等事實。懲戒法院卻未考量Y女遭冒犯的敵意，僅以單一照片穿著整齊，認為難以認定有性意味或性別歧視等意涵，而判定丁允恭無性騷擾。事實上，性騷擾常常是一個連串發生，並持續影響當事人，懲戒法院卻片面切割，僅以單一照片認定非性騷擾，不但難以服人，且有公務員懲戒法第66條第2項「判決不適用法規或適用不當者，為違背法令」之上訴事由。
二、懲戒法院原判決載明：「丁允恭於『臉書』所張貼之合照，顯示丁允恭與Y女均衣著整齊，面對鏡頭，Y女頭靠在丁允恭肩上，另有一不詳男子背對鏡頭坐在附近，依現代人一般生活經驗與社會通念合理觀察，該張照片僅足認為其二人有親密之男女朋友關係，尚難認為含有性意味或性別歧視等意涵，丁允恭率將該照片貼出，縱然Y女因而擔心另拍之私密照曝光而要求刪除或產生後續工作困擾，祇能認有違公務員服務法第5條公務員應謹慎之規定，究難認係性騷擾。」既然，懲戒法院認定親密關係，而親密關係即涉及含有「性」或「性別」有關行為之意涵，卻又辯稱難認性騷擾，懲戒法院的判決前後說詞矛盾，有公務員懲戒法第66條第2項「判決不適用法規或適用不當者，為違背法令」之上訴事由。
三、再則，原判決所稱「性」之意涵，並非等同刑法妨害性自主等罪章相關罪名所稱之性意涵，且與本院主張丁允恭成立性騷法第2條第1項第2款所稱之「敵意環境性騷擾」，係指「丁允恭對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，致影響他人之人格尊嚴、學習、或工作之機會或表現者」並不相同。
四、原判決從未詢問過被害人Y女是否感到損害人格尊嚴、心生畏怖或感到敵意，自有公務員懲戒法第66條第2項「判決不適用法規或適用不當者，為違背法令」之上訴事由。
五、原判決漏未審酌Y女已於106年2、3月間多次以LINE或電話向丁允恭表示關係到此為止，拒絕追求，並非不知Y女主觀感受不佳或有拒絕之意，卻仍在婚後罔顧Y女之意願及主觀感受，仍連續表達個人情慾意念之追求，也因此Y女新男友A男曾向當時丁妻投訴丁允恭騷擾Y女之事實，並經丁允恭證實，自有性騷擾防治法之適用，原判決適用法規顯有不當。
六、 丁允恭身為首長，縱處未婚之單身狀態，同時與數名女子交往，在與前妻訂婚、結婚之後，仍同時與數名女子交往，甚至過度追求，欲挽回Y女，上述仍屬放蕩行為，行為不檢點事證明確，致嚴重損害政府之信譽，為維護公務紀律，自有予以懲戒之必要。而原判決載明：「丁允恭與嚴女結婚以前，係處於未婚之單身狀態，縱同時與數名女子來往，尚難認係放蕩行為。」具公務員懲戒法第66條第2項「判決不適用法規或適用不當者，為違背法令」之上訴事由。
紀惠容表示，本案屬親密關係暴力，由以下事證可證：(1)丁允恭對Y女權控的開始，係由其在辦公室、辦公桌上、職務宿舍展開、上班時間發生性行為，丁允恭係用其新聞局長的權控在操弄Y女工作和生活。(2)丁允恭在性行為中拍攝Y女影片及照片，作為事後恐嚇，凸顯丁允恭之親密關係暴力是具體明顯。（3）丁允恭意圖散布Y女私密影像，經懲戒法院認定其106年2月27日在臉書上傳其與Y女兩人合照，雖隨即下架，但已有相關媒體截圖報導，致媒體界知悉丁與Y女交往情事，也因此造成Y女後續工作困擾。
紀惠容指出，本案問題並不在於情慾，而在於違反Y女意願、傷害隱私，和權力壓迫。本案件是未經同意的曝光，造成痛苦的並不是性本身，而是不平等的性別權力，以及這個不平等所促成的，對女性之暴力。且實務上，男女朋友、夫妻等親密關係，仍存有性侵害性騷擾案件(性脅迫)之判決存在。
紀惠容表示，每個人都應該受到尊重，任何人都沒有權利侵犯他人。仍將持續負起維護婦女權益的憲法職責，積極落實婦女人身安全的權益保護。此上訴將再補上專家學者之法理論述意見書。