江宏傑親曝人生低潮　黑暗時期「只要進球場就會哭」

實境節目《全明星運動會》紅隊領隊江宏傑，在錄製期間傳出和妻子福原愛婚變，但他並未因私事影響工作表現，態度令人敬佩。日前他上節目談壓力，坦言「其實人生低潮時，只要進球場就會哭」，之後更自爆「還有更大的打擊！」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-21 13:06:16｜2021-04-23 12:02:52
江宏傑日前上節目《國光幫幫忙之上課嘜亂來》談抗壓，坦言：「最低潮是2010年奧運選拔的時候，因為落選了很難過」，當時19歲的他準備了好久，全心全意為了奧運這個神聖的殿堂，卻慘遭落選感到非常難過。
江宏傑透露：「那時候只要看到球、球桌，只要進球場就會哭，因為真的很努力」，之後教練問他要不要先休息一個月後再試看看，但當時他那一個月也是自己蹲在球場角落，心情相當低迷，最後教練實在看不下去，叫江宏傑趕快恢復心態重返球場，果然皇天不負苦心人，在2016年里約奧運選拔，就順利代表中華隊參加桌球比賽。
其他來賓聽完江宏傑的經歷，紛紛為他鼓掌，庹宗康直言：「可見當時對你來說打擊很大！」江宏傑表示：「是滿大的打擊！」隨後又透露「還有更大的」，全場瞬間起鬨嚷嚷：「我懂！我懂！」江宏傑則趕緊解釋是比賽輸球很難過，所以打擊更大。
影片引起網友熱議，紛紛留言：「江宏傑現在上各種節目的表現都越來越自然，也很討喜，希望他各方面都加油」、「小傑可愛，希望他生活順利，不要再被負面新聞影響」、「超喜歡小傑，真的辛苦他了，看他這樣自娛娛人其實挺難受」。