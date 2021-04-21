iPhone12出新色！男看一眼超熟悉　「KUSO創名」果粉全笑

▲「iPhone12 、iPhone12 mini」，雖然機身規格、尺寸不變，但多了春季限定色「紫色」。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲蘋果（Apple）於春季發表會上無預警公布全新的iPhone 12紫色，立馬引起果粉熱議。對此，就有網友看到新色就坦言「超熟悉！」隨後KUSO創名引起許多人討論。（圖／翻攝自蘋果官網）

編輯中心/綜合報導

2021-04-21 12:57:49｜2021-04-21 13:32:08

蘋果（Apple）於美國太平洋時間4月20日上午10時（台灣時間4月21日凌晨1時）舉辦春季線上發表會，其中就無預警公布iPhone 12全新顏色「紫色」，立馬引起許多果粉關注。然而，就有網友一眼見到新色後，立馬KUSO創出「yahoo紫」的名稱，而在網路上掀起一陣熱議。

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原PO於PTT上發文，表示「有人第一眼覺得12新色應該叫yahoo紫嗎？」他指出這次推出的新色，加上Magsafe保護套，第一眼看到就讓他驚嘆直呼「這不是雅虎紫嗎？不過這顏色在手機界也不算太稀奇，索尼、OPPO都出過類似的」。

▲原PO好奇詢問「有人第一眼覺得iPhone
▲原PO好奇詢問「有人第一眼覺得iPhone 12新色應該叫yahoo紫嗎？」（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光，就立馬引來許多果粉熱議，「這個是即時通的預設顏色啦」、「奇摩子」、「yahoo紫比較深一點」、「yahoo紫很有意思」、「yahoo深些吧！這樣算一樣那每家的藍色也都一樣了」、「Yahoo的紫是比這個更深欸很不像」；除此之外，也不少人在留言區搞笑分享其他名稱，「IU紫」、「潘迎紫（開玩笑」、「我倒覺得像黑豹紫」、「臭臭泥紫」、「索尼紫」。

蘋果無預警推出iPhone12、iPhone 12 mini春季限定色「紫色」，規格、尺寸不變，預計將於台灣時間4/23晚上八點於官網開始預訂，4/30正式發售，此次iPhone 12 mini建議售價為新台幣23900元起，iPhone 12則是新台幣26900元起。（編輯：陳雅雲）

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