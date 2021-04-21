許瑋甯傳恢復單身！被友爆「非情變是婚變」　低調回應了

▲許瑋甯甜蜜透露，和導演劉又年的關係成熟又放鬆。（圖／取自許瑋甯IG）
▲許瑋甯（右）和劉又年（左）在2019年祕婚，今（21日）卻被爆已離婚。（圖／取自許瑋甯IG）

記者李薇/綜合報導

2021-04-21 13:20:36｜2021-04-21 23:57:21

女星許瑋甯2019年傳與攝影師劉又年祕婚，兩人甜蜜出遊的互動也經常被捕捉，日前許瑋甯接受訪問時卻回覆兩人「就還是朋友」，疑似向外界宣布已經單身，當時有一說是因為新作《當男人戀愛時》還在宣傳，不想模糊焦點，引發外界對她婚姻狀態的關心，想不到今（21）日又被爆出已離婚的消息，對此經紀人低調回應了。

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▲許瑋甯片中以樸素制服搭配脂粉未施的形象登場。（圖／金盞花大影業提供）
▲許瑋甯主演《當男人戀愛時》備受好評。（圖／金盞花大影業提供）
據《鏡周刊》報導，許瑋甯身邊的好友透露，她和劉又年這次不是情變是真的婚變，由於疫情原因，雙方長期分隔台灣、中國大陸兩地，加上交往時多半遠距離，以至於婚後生活上因為相處觀念和模式無法再進一步磨合，導致感情有嫌隙、漸行漸遠，最終步向離婚。

▲許瑋甯甜蜜透露，和導演劉又年的關係成熟又放鬆。（圖／取自許瑋甯IG）
▲友人透露許瑋甯（左）與劉又年（右）長期分隔兩地，導致婚後相處出現種種問題。（圖／取自許瑋甯IG）
接著，許瑋甯的友人感嘆，本以為許瑋甯和劉又年婚後可以幸福美滿，並順利孕育下一代，只可惜兩人卻是相處越深，越發現觀念差距太大，又因長期遠距離很多事情無法面對面溝通，雖然雙方曾努力試著解決問題，但最終還是失敗。對於今天的婚變消息，許瑋甯經紀人回應《NOWnews今日新聞》記者：「之前也回應過，瑋甯一向都是專注在工作，私人的感情問題就不多回應了，謝謝大家關心。」

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