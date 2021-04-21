許瑋甯傳恢復單身！被友爆「非情變是婚變」　低調回應了

女星許瑋甯2019年傳與攝影師劉又年祕婚，兩人甜蜜出遊的互動也經常被捕捉，日前許瑋甯接受訪問時卻回覆兩人「就還是朋友」，疑似向外界宣布已經單身，當時有一說是因為新作《當男人戀愛時》還在宣傳，不想模糊焦點，引發外界對她婚姻狀態的關心，想不到今（21）日又被爆出已離婚的消息，對此經紀人低調回應了。





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▲許瑋甯主演《當男人戀愛時》備受好評。（圖／金盞花大影業提供）